Internett: Hvordan får hackere tilgang til smarttelefonene våre?

Vi har ofte lagt merke til infiltrasjonen av skadelig programvare i smarttelefonene våre, spesielt i Android-sammenheng. Her er hvordan hackere lykkes med å infiltrere skadelig programvare i Google Play-butikken.

Kaspersky-forskere har oppdaget at utviklerne av disse verktøyene bruker DarkWeb. De vil vise annonser eller opprette fora der de tilbyr andre pirater å bruke.

Vanligvis presenteres disse Android-appene som spill eller som en QR-kodeskanner. Når den er installert og aktiv på en smarttelefon eller nettbrett, vil applikasjonen tillate at viruset lastes intelligent fra en server som ikke er avhengig av Play Store. I tillegg kan appen be om tillatelser som tilgang til mikrofonen eller kameraet. Og det er også mulig å få tilgang til data som passord eller bilder.

Som en del av å markedsføre verktøyene deres på DarkWeb, informerer hackere kundene sine om at disse applikasjonene ikke kan oppdages av Google før en uke etter installasjonen. De sier også at hvis en kundes første app blir oppdaget, kan de erstatte den og omgå Playstore-sikkerhet og tilby dem en andre app gratis.

Nå kan den aspirerende hackeren snakke om beløpet han trenger for å ta ut fra lommeboken. Ifølge undersøkelsen selges denne typen skadevare for et gjennomsnitt på 7000 dollar. Noen pirater tilbyr også auksjoner med en startpris på $1500. Basert på interessen til noen kunder for disse verktøyene, indikerer rapporten at det endelige beløpet vil nå 20 000 dollar.

Google er svært oppmerksomme på situasjonen vi beskriver for deg, og den har nylig nevnt at de har implementert tiltak mot disse applikasjonene som ikke respekterer reglene knyttet til PlayStore. Overvåking gjør det mulig å slette dem raskt, men problemet er at de kan ha blitt lastet ned mange ganger, så viruset er der allerede.

Så ikke nøl med å installere et antivirusprogram på smarttelefonen din.