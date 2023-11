Internett-panikk: filer forsvinner på mystisk vis fra Google Disk

Hvis du regelmessig bruker Google Cloud til å sikkerhetskopiere dataene dine, kan noen av filene dine ha forsvunnet.

Dette er en ubehagelig overraskelse som venter noen Google Disk-brukere. De siste dagene har flere og flere brukere av Googles skylagringstjeneste meldt om manglende filer.

Opprinnelsen til denne oppdagelsen var en koreansk bruker av tjenesten, «Yeonjoong», som la merke til at noen av filene hans hadde forsvunnet. De aktuelle filene vil være nyere. Alle har hoppet på Drive siden begynnelsen av mai. Og åpenbart er han ikke den eneste siden andre brukere også rapportert forsvinningen av visse filer på Disken din.

Også på X rapporterer flere dusin Internett-brukere forsvinningen av flere filer som de ikke lenger kan finne.

Google har ennå ikke offisielt reagert. Selskapets teknikere ba imidlertid ofrene for «feilen» om ikke å røre Drive mens de avklarte hva som skjedde.

Hvis du legger merke til at noen av filene dine har forsvunnet fra Disk, kontakt Googles brukerstøtte så snart som mulig. Dessverre er det ennå ikke kjent om disse filene kan gjenopprettes. Uansett er det første gang at Google-skyen ser ut til å være offer for en feil som har uønskede effekter for brukere…

