Intervju med Aurélien Barrau: «Global oppvarming er bare en liten del av problemet»

COP28 ser ut til å bli historisk. Hva tror du?

«Det er historisk betydningsfullt at ordene «fossile brensler» først ble brukt: dette Dette er Tartafari. Selv om denne COP har tatt drastiske tiltak, har den ikke vært til stor nytte pga Det er ikke problemet: sammenbruddet er systematisk.»

Under disse COP-ene diskuteres disse FN-konferansene om klimaendringer, temperatur og grader konstant i et forsøk på å unngå det verste. Du forklarer oss at vitenskapen lar oss bevise at «global oppvarming bare er en (liten) del av problemet». Hva mener du med dette?

Fokus på oppvarming gir oss fremfor alt mulighet til å bekrefte oss selv.

«Global oppvarming spiller ingen rolle og spiller ingen rolle i diDe levendes forsvinning. Dette er meningskrisen vi opplever. Dette er ikke bare et teknisk problem, det setter spørsmålstegn ved vårt forhold til verden. Fokus på oppvarming gir oss fremfor alt mulighet til å bekrefte oss selv. Vi overbeviser oss selv om at det vil være et ingeniørproblem. Global oppvarming er det enkleste av våre problemer. Alt som vårt fellesskap av ingeniører er i stand til å tenke er der, og bare der.»

Trenger vårt livsoppfatning generelt å revurderes?

«For tiden er livet forstyrret og omorganisert. Det vi kaller utvidet virkelighet er redusert virkelighet. Livet er ikke YouTube-videoer av kattunger: det er overjordisk, oppfinnsomt, uventet. Det har ingenting å gjøre med hva sosiale nettverk tilbyr oss. All denne «techno-tability» er en avhengighet.»

Etter din mening bidrar teknoløsningisme aktivt til nedgangen av … på hvilken måte?

«Fra et saklig perspektiv fungerer ikke teknoløsningisme. Men vi fortsetter å opprettholde denne magiske tenkningen og overbevise julenissen om at over et århundre har teknologien vist seg ute av stand til å gi løsninger på problemene vi står overfor. Problemet vårt er ikke teknisk: det er aksiologisk, ontologisk og kosmologisk. Så teknoløsningisme er dobbelt dumt: den oppfyller ikke de uttalte målene, og den låser oss inn i en ideologi: hvordan kan vi fortsette i samme retning når problemet er nettopp retning?«.