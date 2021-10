Invitert av den polske ambassadøren til Warszawa Polen etter Alexander de Groos tale

Da statsministerens kontor spurte, fant det betydningen av meldingen «hørt» i Warszawa. Talen hadde en “stor innvirkning”, og kansleren ønsket huset velkommen, og la merke til at den allerede har blitt sett mer enn 300 000 ganger på sosiale medier.

I denne talen advarer statsminister Alexander De Croo sin polske representant, Mateusz Morawiecki, mot å eskalere konflikten rundt de grunnleggende rettsreglene og europeiske programmer.

“For de som tror de må erklære en ny verdenskrig ved å gi brennende intervjuer til Financial Times, nemlig: Du spiller et farlig spill, du leker med ilden når du går til krig mot kollegene dine. Omtaler.

Den radikalkonservative og nasjonalistiske lederen har truet med å bruke «alle tilgjengelige midler» dersom EU fortsetter å motsette seg rettsreformene hans regjering har implementert for å utrydde korrupsjon. Men ifølge EU undergraver disse reformene maktfordelingen og rettsvesenets uavhengighet. Kontroversen kom til hodet da forfatningsdomstolen i Warszawa, etter Moravics spørsmål, slo fast at deler av de europeiske traktatene brøt med den polske grunnloven.

På spørsmål om disse spenningene mellom Brussel og Warszawa, nektet EU-kommisjonen å kommentere det den anser for å være et “bilateralt spørsmål mellom medlemslandene”, men viser til sine synspunkter som tidligere ble uttrykt om behovet for sistnevnte. Oppretthold et “passende språk” mellom dem.

Belgia og Benelux har vært i forkant av den europeiske debatten om rettsstaten i mange EU-land, som Polen og Ungarn.

Utenriksminister Sophie Wilmes oppfordret 19. oktober Ministerrådet for europeiske anliggender til å «ta raske og besluttsomme tiltak mot de legitime truslene mot rettsstaten i mange medlemsland».

På det europeiske toppmøtet 21. oktober, etter anmodning fra flere medlemsland, inkludert Belgia, ble Mr. Da Moraviki ble bedt om å forklare seg, sa han at suspensjonen av EU-kommisjonen var en bekreftelse på EU-verifiseringen av Polen etter Covit. De Guru ønsket velkommen. Gjenopprettingsplanen (36 36 milliarder i fare) er allerede en form for europeisk finansieringskrav for å respektere rettsstaten.

EU-kommisjonen vil dessuten være i stand til å implementere den nye mekanismen for å tildele europeiske midler til denne grunnleggende verdien av unionen når det europeiske rettsvesenet avgjør anke fra Polen og Ungarn mot denne mekanismen.

I mellomtiden beordret EU-domstolen onsdag den polske regjeringen til å betale en bot på én million euro til EU-budsjettet, som fortsatt opprettholder funksjonene til domstolens reguleringskammer. Reform av det polske rettsvesenet.