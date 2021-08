IOC sparker to hviterussiske olympiske trenere over Christina Simanuskaya -skandalen i Tokyo 2020

To Hviterussland Akkrediteringen til trenere som prøvde å tvinge sprinter Christina Simanuskaya hjem ble opphevet, og hun ble bedt om å forlate olympiske landsby.

De Den internasjonale olympiske komité (IOC) sa fredag ​​at det hadde iverksatt tiltak mot Arthur Schumacher og Yuri Moisevich, og at det også sto overfor IOCs disiplinære tiltak, som begynte for to dager siden.

Paret forlot landsbyen, og gruppen sa at de ville “få en sjanse til å spørre.”

Simanuskaya ankom Warszawa onsdag kveld etter å ha nektet å bli instruert av trenerne sine om å returnere til hjemlandet. Han søkte japansk politibeskyttelse og fikk et humanitært visum av polske myndigheter.

Nå trygg i Polen, snakket han med hviterusserne om sin dramatiske opplevelse.ikke frykt Også, hvis de er under press, snakk. Simanuskaya sa at bestemoren hadde planlagt å ikke være en forræder på telefonen og hadde bestemt seg for ikke å reise tilbake til Hviterussland etter å ha blitt kalt en “psykisk syk person”. Kritiserer trenerne hennes.

Den 24 år gamle utøverens sak kan ytterligere isolere Hviterusslands president Alexander Lukashenko, som har vært under vestlige sanksjoner siden i fjor etter å ha slått til mot rivaler.

Sprinteren vakte oppsikt på søndag da han sa at trenere som var sinte over kritikken av idrettsspørsmål hadde beordret ham til å pakke sammen og dra til flyplassen før han konkurrerte i Tokyo.

Han nektet å gå ombord på et fly hjem og søkte politibeskyttelse på Haneda flyplass i Japan, hvor han ba japanske myndigheter om hjelp til å bruke en Google -oversettelse. Deretter bodde han på den polske ambassaden i to netter før han flyr til Warszawa via Wien.

På den tiden sa den hviterussiske nasjonale olympiske komité at den hadde trukket Simanuskaya fra lekene etter råd fra leger om hans emosjonelle og psykologiske tilstand.

Simanuskaya utelukket ikke en retur til Hviterussland i fremtiden, men torsdag sa han at han ville “være trygg der når som helst”. I et intervju med Associated Press tidligere denne uken sa han at medlemmer av det hviterussiske stafettlaget følte at han ville bli straffet hvis han kom tilbake til Minsk etter å ha kritisert hviterussiske teamfunksjonærer for å ha mislyktes med dopingtester.

Denne historien viser at Hviterusslands undertrykkelse gjorde enhver kritikk av landets myndigheter svært farlig, selv om den var begrenset til profesjonelle spørsmål om sporten.

Det hviterussiske olympiske laget i Tokyo var ikke umiddelbart tilgjengelig for kommentar fredag.

Med Reuters