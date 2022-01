iOS 15.3 er ute, her er hva som er nytt

Apple har tilbudt den endelige versjonen av iOS 15.3 (bygg 19D50) for iPhone og iPadOS 15.3 for iPad siden i går for nedlasting.

Etter flere uker med betatesting har Apple nettopp sluppet nye versjoner av operativsystemene for iPhone, iPad, Mac, Apple TV og Apple Watch. Selv om det er en versjon x.3, er iOS 15.3 en “liten” oppdatering. Faktisk er hovednyheten faktisk korrigeringen av en feil som lekket historien din surfer med Safari. Denne feilen gjorde det også mulig å vite identiteten din takket være Google-identifikatoren. Det har vi nylig bekreftetApple jobbet med å fikse denne feilen. Det er gjort.

Denne oppdateringen er fantastisk. Faktisk ville vi ha forventet å ha en oppdatering til iOS 15.2.2. Det er ikke noe galt med å ha en oppdatering som bare fikser feil, men x.3-utgivelser er vanligvis et godt tidspunkt for å få noe nytt, og det er ikke tilfelle her. Forhåpentligvis vil iOS 15.4, som sannsynligvis kommer i beta i løpet av de neste dagene eller ukene, være en bedre oppdatering.

For å oppdatere, gå til Innstillinger > Generelt > Programvareoppdatering. Du vil kunne laste ned den endelige versjonen av iOS 15.3 for iPhone eller iPadOS 15.3 for iPad.