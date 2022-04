iOS 15.5: De første nye funksjonene i beta

Klassisk musikk, App Store-kjøp … Den første betaversjonen av iOS 15.5 er allerede full av nye funksjoner!

Etter noen uker med sortering for alle brukereiOS 15.4 Og noen dager etter den etterlengtede forbindelsen 15.4.1, fokuserer Apple allerede på nye funksjoner som vil komme med neste OS, nemlig versjon 15.5. En oppdatering vil ikke bare redusere autonomien til smarttelefonene våre igjen, men vil også bringe nye funksjoner.

Det er bra, den første betaen er tilgjengelig fra tirsdag. Hvis den ikke kommer med nye funksjoner, vil den kunngjøre funksjonene som vil være tilgjengelige i løpet av de kommende ukene. Med all sannsynlighet kunne iOS 15.5 brukes på det tidspunktet WWDC, dvs. 6. juni.

Apple Classical offisiell utgivelse?

Huske. I september 2021, Apple kjøper et selskap som spesialiserer seg på klassisk musikk, Primfonisk. Kjøp som gjenspeiler fattigdommen til Apple Music-listen basert på klassisk musikk. Så Apple ønsker å fange dette området ved å utvide musikkstilene det tilbyr. Referanser til «Apple Classical» finnes i koden for iOS 15.5, så dette blir endelig starten på dette nye tilbudet.

Et nytt tilbud vil faktisk ha form av en ny søknad, såkalt Apple Classic. Foreløpig er det ikke kjent hvilken form søknaden vil ha eller om den vil være tilgjengelig gratis. Apple Music-abonnenter kan få tilgang til appen, mens Apple har potensial til å lansere et nytt abonnement for å få tilgang til appen.

Apple-konto i Wallet-appen

I 2014 introduserte Apple iTunes Pass, som lar deg kjøpe et virtuelt kort som kan lades opp i Apple Store eller Authorized Store, enten på iTunes eller App Store. Noen år senere ble gudstjenesten forlatt i en tilstand av fullstendig stillhet, uten suksess på møtet. I følge de første kodelinjene til det nye operativsystemet, ser det ut til at Apple ønsker å gi en ny sjanse til dette virtuelle kortet og gi det et nytt navn, Apple-konto.

Dette 9TB5Mac Hvem er kilden til informasjonen. For øyeblikket kan vi bekrefte vår iTunes-tilstedeværelse ved å gå gjennom App Store og bekrefte kontoen vår. Hvis Apple-kontoen går tilbake til sin opprinnelige form, dvs. «kortet» i lommebokapplikasjonen, må du gi det til en Apple-ansatt slik at han eller hun kan lade opp for deg.

HomePod Wi-Fi-signal er nå synlig

Hvis HomePod er veldig populær og selger godt, vil hjemmesidebruken til iPhone og iPad være relativt begrenset i funksjonaliteten til den tilkoblede høyttaleren. Det er ikke mulig å vite kvaliteten på WiFi-signalet som mottas av hjemmeroboten, så å finne et sted som er best for mottak er en av kritikkene knyttet til bruk.

Med iOS 15.5 lar Apple deg nå få vite kvaliteten på signalet som mottas av HomePod ved å gå til Home-appen. I HomePods innstillinger er Wi-Fi-standarden oppført ved siden av navnet på nettverket den er koblet til.

Apple advarer om farene ved å kjøpe utenfor App Store

I flere måneder har Apple vært involvert i et søksmål mot Epic Games på grunn av et appkjøpsproblem i Fortnight. Apple har blitt kritisert for å stenge miljøet for mye, for at brukere ikke kan abonnere på abonnementer uten å gå gjennom App Store, og for den høye provisjonen Apple har fått.

Nylig endret Apple litt kurs ved å gjenkjenne eksterne lenker i «lese»-applikasjoner (Netflix, Spotify, Audible, etc.) som fører til abonnementssiden. Så fra Netflix-appen på iPhone kan abonnementet omdirigeres til strømmeselskapssiden, inntil da tillater ikke Apple det. Men Apple ser ikke ut til å gi opp saken ennå og ønsker å hindre brukeren i å gå gjennom en annen butikk enn App Store.

Med iOS 15.5 vil brukere motta en varselmelding på iPhone når de klikker på en lenke til Outdoor Store. I tillegg forklarer Apple at dersom de fjerner en app som støtter denne typen betaling, tilbyr appen et abonnement som ikke kan kanselleres eller administreres fra App Store.

