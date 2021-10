iOS 15: hvorfor er det presserende å installere den nye oppdateringen

Med iOS 15.0.2 lukker Apple et sikkerhetshull som aktivt utnyttes av hackere. Oppdateringen fikser også flere feil. Derfor er det viktig å installere det for brukerne.

Cupertino -selskapet har nettopp lansert en ny oppdatering på destinasjonen iOS 15 -kompatible enheter og iPadOS 15. Sistnevnte er spesielt viktig da den løser et sårbarhet som aktivt utnyttes av hackere.

På deres støtteside, Forklarer Apple at det å utnytte sikkerhetsfeilen presenterer på iOS 15.0.1 tillater ødeleggelse av enhetsminne. Derfor er det en risiko for at et program vil “utføre vilkårlig kode med kjerneprivilegier”, noe som kan ha katastrofale konsekvenser for brukeren.

IOS 15.0.2 -oppdateringen forbedrer minnestyringen og adresserer sårbarheten til “IOMobileFrameBuffer”, en kjerneutvidelse som administrerer visningen av skjermen fra data som ligger i minnebuffersonen.

Dette er ikke første gang Apple rapporterer et problem med IOMobileFrameBuffer. I juli i fjor hadde forlengelsen allerede en sikkerhetsfeil. Mer generelt er 2021 ikke et godt år for Apple når det gjelder sikkerhet. Siden januar har det amerikanske firmaet avslørt tilstedeværelsen av 17 null-dagers sårbarheter, sårbarheter som ble utnyttet før publisering av en oppdatering, i sine systemer, i henhold til antallet Rekorden.

En feil og feilrettinger.

IOS 15.0.2 -oppdateringen øker ikke bare sikkerheten i iOS og iPadOS. Det løser også forskjellige feil, her er listen:

AirTag vises kanskje ikke i Finn min app

CarPlay kan ikke åpne lydprogrammer eller koble fra under avspilling

Enhetsgjenoppretting eller oppdatering kan mislykkes når du bruker Finder eller iTunes for iPhone 13 -modeller

Bilder som er lagret i biblioteket ditt fra Meldinger, kan slettes etter at den tilhørende tråden eller meldingen er slettet

IPhone Leather Wallet med MagSafe kan ikke kobles til Find My

For å oppdatere iPhone eller iPad, gå direkte til Innstillinger> Generelt og trykk på Programvareoppdatering.