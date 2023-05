iOS 16.5 utgivelsesdato er kjent

Apple har overrasket alle ved å avsløre den etterlengtede iOS 16.5-utgivelsesdatoen. I den offisielle pressemeldingen slapp selskapet denne verdifulle informasjonen, som er svært sjelden.

Senest neste uke vil brukerne endelig kunne få tak i den endelige versjonen av watchOS 9.5 og iOS 16.5. Men forvent ikke noen store nye funksjoner i denne versjonen. De som er for utålmodige kan få betaversjonen av iOS 16.5 for å få en forhåndsvisning av hva som er nytt.

16. eller 17. mai: En logisk deduksjon

Den offisielle kunngjøringen ble gjort under lanseringen av den nye Pride Edition av Apple Watch. Med utgivelsesdatoen for iOS 16.5 bekreftet Apple også at denne versjonen vil være nødvendig for å dra nytte av den nye Rainbow Flag-skiven. Apple-merket har fortsatt noe mystikk rundt denne oppdateringen, men vanligvis slipper selskapet oppdateringene på tirsdag eller onsdag.

Sammen med denne nyheten kunngjør Apple at WatchOS 9.5 vil bli lansert samtidig. Dette burde ikke komme som noen overraskelse da disse to programvarene ofte er koblet sammen i utviklingsplanene deres. Noen detaljer om innovasjoner, men vi bør ikke forvente store innovasjoner. Vi må vente på at WWDC (Worldwide Developers Conference) oppdager de viktigste nye funksjonene med iOS 17 og watchOS 10.

Mens iPhone- og Apple Watch-brukere venter spent på disse oppdateringene, kan de trøste seg med å vite at neste uke vil være fullpakket med nye funksjoner og forbedringer, om enn ikke nye funksjoner. Vi vil holde deg oppdatert med offisielle Apple-kunngjøringer angående iOS 16.5 og watchOS 9.5.

