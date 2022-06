iOS 16: Face ID fungerer nå med liggende skjerm

Vi hadde ikke forventet det, men Face ID utnyttet en fin nyhet med iOS 16.

Face ID har ikke blitt oppdatert siden iOS 15.4, utgitt i mars 2022, med funksjonens støtte for skins. Siden den gang har det ikke kommet flere oppdateringer for å forbedre systemet. I hvert fall frem til iOS 16. Uten forvarsel har Apple brakt en liten nyhet som kan virke anekdotisk i opplåsingssystemet, men som sannsynligvis er nyttig for noen brukere.

Innenfor En side liste over nye funksjoner som iOS 16 bringer, lærer vi så vel som Face ID «fungerer nå i liggende modus på støttede iPhone-modeller». Det er ingen ytterligere informasjon fra Apple og derfor er det vanskelig å vite hvilke iPhones som er kompatible med nyheten.

En ting er sikkert: ikke alle iPhones som kan kjøre iOS 16 vil kunne støtte Face ID i liggende format.

Den sene ankomsten av støtte for Face ID i landskapsorientering på iPhone er ganske overraskende, spesielt siden iPad Pro kan låses opp i lang tid i denne retningen. På iPhone har det alltid vært nødvendig å holde den i vertikalt format for at Face ID skal fungere…

