iOS 17 kan ha tilbakestilt iPhones personverninnstillinger, her er hvordan du sjekker det

Hvis du har iOS 17 installert på iPhone, kan det være lurt å ta en titt på plasseringsinnstillingene.

Faktisk, som Mysk-sikkerhetsforskere bemerket, ser det ut til at installasjon av iOS 17 på noen enheter fører til at to spesifikke personverninnstillinger aktiveres, selv om de tidligere var deaktivert. Og begge innstillingene er knyttet til innsamling av stedsdata.

For å sjekke om du er berørt, gå til iPhone-innstillingene, deretter Personvern og sikkerhet, og deretter Stedstjenester. Når du kommer til denne undermenyen, vil du kunne se om plasseringen er aktiv på app-for-app-basis.

Men ved å bla til bunnen av listen og deretter klikke på Systemtjenester (med den lilla pilen), kan Apple ha aktivert to innstillinger du ikke valgte. Det vil si alternativet «Viktige steder» og alternativet «Skann iPhone».

Etter å ha sjekket, var dette faktisk vårt tilfelle. Derfor, hvis du ønsker det, kan du fjerne merket for dem. Dette er ikke et stort problem, bare en feil som stammer fra den første offentlige versjonen av iOS 17. Men vi vil overvåke i fremtiden om Apple fikser problemet eller ikke.