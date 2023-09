iOS 17: Slik aktiverer du «iPhone er for nær»-funksjonen

Med iOS 17 bryr Apple seg litt mer om helsen din og mer spesifikt din visuelle helse. «Skjermavstand»-funksjonen oppfordrer deg til å flytte skjermen lenger unna hvis du finner den for nær ansiktet ditt.

Denne tirsdagen vil Apple løfte sløret for den nye iPhone 15. Terminaler som vil ha iOS 17 som standard, Apples nye flaggskipoperativsystem, presentert på WWDC i juni og i beta-testfasen siden den gang. Apple avslørte da flere viktige funksjoner, men ikke bare det. Andre har gått ubemerket hen, som den vi skal presentere for deg i denne artikkelen.

En funksjon som er arvet fra «Skjermtid»-menyen, synsavstanden til øynene har ett og bare ett oppdrag: å redusere risikoen for at du eller barnet ditt utvikler en okulær patologi, som nærsynthet eller astigmatisme. En prisverdig intensjon fra Apples side, som derfor utviklet denne funksjonaliteten for kundenes velvære.

Konkret er funksjonen veldig enkel. Takket være iPhones TrueDepth-sensor vil den kunne beregne hvor langt ansiktet ditt er fra skjermen. Hvis den er mindre enn 30 cm, vil iPhone «henge» med et popup-vindu som vil invitere, eller snarere tvinge, deg til å rygge unna.

For å aktivere funksjonen kan ingenting være enklere. Gå til iPhone-innstillingene og deretter menyen Skjermtid. Du finner den nye funksjonen i den andre boksen. Skjermavstand. Når du trykker på den, vil du bli møtt med en hake for å aktivere. Når du holder iPhone nærmere enn 30 cm til ansiktet ditt, vises meldingen konstant.

