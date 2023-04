iOS-tips: Disse skjulte Safari-funksjonene

Safari-nettleseren, installert som standard på alle iPhones og iPads, ser vanlig ut ved første øyekast. Men Apple-team har sklidd inn mange små skjulte funksjoner som du kanskje ikke engang visste om. Her er et utvalg:

Åpne et vindu som ble lukket ved en feiltakelse

Det har skjedd oss ​​alle: vi går til feil side og lukker feil vindu. Hvis dette skjer med deg igjen, ikke få panikk, det er mange måter å endre det på. Først må du riste telefonen. iOS vil spørre deg om du vil avbryte lukking av fanen, og alt du trenger å gjøre er å klikke Ja.

Men for øyeblikket, hvis du ikke har denne refleksen, kan du alltid få tilgang til alle fanene dine ved å klikke på ikonet nederst til høyre på skjermen, og holde fingeren på +-ikonet nederst til venstre på skjermen. . iOS vil vise en liste over nylig lukkede faner.

Finn riktig side

Har du flere vinduer åpne og vet ikke hvor informasjonen du leter etter er? Gå til Tabs-visningen (ikonet nederst til høyre på skjermen), og rull over dine åpne vinduer. En søkeboks vises som fokuserer resultatene på de åpne fanene.

Gå til toppen av siden med et enkelt klikk

Har du lest en lang artikkel eller surfet på en lang side? Ved å klikke på toppen av skjermen (hvor klokkeslett, batteri osv. er plassert), vil iOS automatisk hoppe til toppen av siden. Merk at dette lille trikset fungerer overalt på iOS (i Bilder-appen, Kalender, etc.).

Lukk alle faner samtidig

Ved å trykke fingeren på Tabs-ikonet (som alltid er plassert nederst til høyre på skjermen), vil du ha muligheten til å lukke alle åpne faner. Du vil kunne flytte faner til den nye «fanegruppen», en ny funksjon som lagrer nettsteder i mapper som synkroniseres med iOS, iPadOS og macOS.

Du kan også programmere automatisk lukking av faner i Safari-innstillinger (Innstillinger > Safari): Apple tilbyr flere alternativer og kan lukke faner for deg etter en dag, en uke eller en måned. Du kan selvfølgelig ha en manuell avstengning.

Opprett en applikasjon fra en nettside

Til slutt er det en måte å plassere disse sidene for alle selskapene som ikke kan presentere en applikasjon i App Store (Apple godtar ikke innholdet deres) eller hvis du foretrekker nettversjonen av nettstedet i stedet for den offisielle applikasjonen. Startskjermen din.

Ta eksempelet med Instagram, som tilbyr en PWA (Progressive Web App) i tillegg til appen på App Store. Ved å gå til instagram.com fra Safari kan du klikke på deleikonet (firkanten med pil opp), og deretter på den nederste «»på startskjermen». Klikk «Legg til» for å finne nettstedikonet på startskjermen.

Siden vil da åpnes som en app, uavhengig av dine åpne vinduer i Safari. Og gode nyheter: Apple tillot nylig varsler for nettapper. Disse vil informere deg akkurat som ekte apper.