iOS-tips: Her er fem bevegelser du kanskje ikke kjenner

Gjennom årene har Apple lagt til utallige bevegelser og snarveier til forskjellige versjoner av iOS. Så mye at det noen ganger er vanskelig å huske dem, eller til og med vite at de eksisterer. Her er fem praktiske tips for å få mest mulig ut av din iPhone.

Du kan klikke på rullefeltet.

Når et rullefelt vises til høyre på skjermen, kan du trykke og holde det for å navigere raskere i dokumentet, listen eller nettsiden. Stangen kan være vanskelig å ta på hvis du har et beskyttende etui, men når du står perfekt på den, vil du føle en lett haptisk tilbakemelding.

Hvordan gå raskt til toppen av en side

Kom du til bunnen av siden ved å bruke tipset ovenfor? Merk at det er en annen snarvei som lar deg gå tilbake til toppen av dokumentet eller siden. For å gjøre dette, trykk på toppen av grensesnittet (på tidspunktet, eller til og med batteri- eller Wi-Fi-ikonet) og iOS vil gå til toppen for deg.

Del bilder raskere

Med ankomsten av iOS 17 har Apple redesignet grensesnittet til Messages-appen. Fra nå av må du for å sende et bilde: klikke på +-ikonet, velge alternativet Bilder, velge bildet ditt og til slutt sende det.

Men det er en snarvei som lar deg få tilgang til bilder raskere. For å gjøre dette, trykk lenge på +-ikonet og iOS vil åpne bildebiblioteket ditt direkte. Nok til å spare noen sekunder under en samtale.

Velg flere elementer samtidig

Vil du velge flere meldinger, e-poster eller notater? I stedet for å klikke på «velg» og deretter velge elementene du er interessert i en etter en, kan du trykke på skjermen med to fingre og sveipe for å velge flere elementer. Vær forsiktig, denne gesten fungerer ikke overalt (selv noen Apple-apper er ikke kompatible), men du kan alltid prøve den. READ iPhone 14: brukere er rasende over for tidlig batterinedbrytning | teknologi

Tegn perfekte former