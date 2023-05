iPad Air 2022: Apples berøringspute er endelig tilgjengelig til en røverpris

Beste Apple-tjenester tilgjengelig på iPad Air utgitt i 2022 Utstyrt med en Apple M1-brikke, støtter dette berøringsskjermnettbrettet et utall av apper som kan lastes ned via App Store. Kjører under operativsystemet iPadOS 15, kan enheten brukes som støtte for spill, arbeid, underholdning eller kreasjon. For et enda søtere grep har du muligheten til å utstyre deg selv med 2. generasjons Apple Pencil-penn, Magic Keyboard-tastatur og Smart Keyboard Folio Cover. Ikke nøl med å sjekke ut tilbudene som er tilgjengelige hos Cdiscount for å få tak i dette tilbehøret til lave priser. Gratis levering med Cdiscount iPad Air på salg kan leveres ekspress og gratis hjem for medlemmer av lojalitetsprogrammet Cdiscount à Volonté. Tell iPad Air Apple 2022 på salg hos CDCount for 789,99 euro i stedet for 842,23 euro.