iPad Air M2 kan bli lansert allerede i år

En oppdatering for iPad Air er under arbeid, og advarer om at den kan komme til høsten Macroomers Mark Gurman forventet at iPad Pro skulle lanseres tidlig i 2024 med M3. I programmet bør Apple bytte fra M1-brikken til den mer effektive M2-brikken og komme med noen vanlige forbedringer, som støtte for Wi-Fi 6E og Bluetooth 5.3, et nytt kamera og hvorfor ikke minst doble 128-lagringen. GB for inngangsmodellen i stedet for 64 GB i dag. Designet skal ikke endres.

Hvis du har tenkt på å unne deg selv en iPad Air og kjøpet ikke haster, kan det være interessant å vente på ankomsten av denne nye modellen før du investerer. I følge Mark Gurman kan Apple avduke iPad Air M2 i oktober gjennom en pressemelding, ikke på et Apple-arrangement som iPhone 15 neste uke.

Hvis du planlegger å kjøpe uten forsinkelse, vær oppmerksom på at iPad Air M1 har regelmessige kampanjeaktiviteter: du kan finne aktuelle tilbud i vår prissammenligning og våre gode tilbud. Hvis du er student, lærer eller skolearbeider, kan du benytte deg av Back to School-tilbudet frem til 23. oktober, som lar deg samle et Apple-gavekort på €100 i tillegg til 9 % rabatten som allerede tilbys på iPad Air . I Apple Store Education (Lære mer).