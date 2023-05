iPad-versjonen av Final Cut Pro er langt fra enstemmig

Final Cut Pro og Logic Pro har vært tilgjengelig på iPad siden 23. mai, men begge versjonene av nettbrettprogrammene blir kritisert for visse mangler som fortsatt er tilstede.

Fra denne tirsdagen er Final Cut Pro og Logic Pro, både video- og lydredigeringsprogramvare, tilgjengelig på iPad etter lange år med venting av brukere. Men det ser ut til at ankomsten av de to programmene designet av Apple ikke har den suksessen Apple forventer.

Faktisk er meningene på nettet om programvaren ganske blandede, med The Verge som peker på mangel på presisjon på iPad. Journalisten innrømmer at det fortsatt er en god tilpasning, men han gikk raskt tilbake til Mac-versjonen for sin videoredigering. Når det gjelder Logic Pro, klager journalisten over manglende kompatibilitet med visse plugins.

På den annen side blir Final Cut Pro på iPad kritisert for ikke å være kompatibel med noen plug-ins, et problem som Apple sier vil være midlertidig. Det begrensede utvalget av overganger, farger og tekster blir også kritisert, med kun 40 tekstversjoner som tilbys på iPad.

Til slutt er det rett og slett umulig å starte et prosjekt på iPad og fortsette det på en Mac, mens det motsatte er mulig.

