IPBES / IPCC: Ta opp biologisk mangfold og klimakriser sammen, og deres kombinerte sosiale påvirkning

Bonn 10. juni – Enestående endringer i klima og biologisk mangfold, drevet av menneskelige aktiviteter, kombinerer og truer i økende grad natur, menneskeliv, levebrød og velvære over hele verden. Tap av biologisk mangfold og klimaendringer er både drevet av og gjensidig forsterkende menneskelig økonomisk virksomhet. Ingen av dem vil bli løst med mindre begge blir behandlet sammen.

Dette er meldingen fra workshoprapporten, som ble publisert i dag av 50 av verdens ledende eksperter innen biologisk mangfold og klima.

Den fagfellevurderte workshoprapporten er produktet av en fire-dagers virtuell workshop blant eksperter valgt av 12 personer fra den vitenskapelige styringskomiteen samlet av den mellomstatlige vitenskapspolitiske plattformen for biologisk mangfold og økosystemtjenester (IPBES) og panelet Mellomstatlig panel for klima Change (IPCC) – Det første noensinne samarbeidet mellom disse to mellomstatlige organene.

Rapporten konkluderer med at tidligere politikk i stor grad har adressert tap av biologisk mangfold og klimaendringer uavhengig av hverandre, og at adressering av synergiene mellom å redusere tap av biologisk mangfold og klimaendringer, samtidig som man tar hensyn til deres sosiale virkninger, gir muligheten til å maksimere fordelene og oppnå global utvikling mål.

“Klimaforandringer forårsaket av mennesker truer i økende grad naturen og dens bidrag til mennesker, inkludert dens evne til å redusere klimaendringene. Jo varmere verden, jo mindre mat, drikkevann og andre viktige bidrag naturen kan gi i våre liv, i mange Hvem sa professor Hans Otto Porttner, medformann i den vitenskapelige styringskomiteen.

“Endringer i det biologiske mangfoldet påvirker i sin tur klimaet, spesielt gjennom innvirkning på nitrogen-, karbon- og vannsykluser,” sa han. “Bevisene er klare: En bærekraftig global fremtid for mennesker og natur kan fremdeles oppnås, men det krever transformerende endringer med raske og vidtrekkende tiltak av en art som ikke ble prøvd før, basert på ambisiøse utslippsreduksjoner. Å løse noen sterke og åpenbare viljer nødvendiggjøre de uunngåelige avveiningene mellom klima og biologisk mangfold er en dyp kollektiv transformasjon av individuelle og delte verdier knyttet til naturen – som å bevege seg bort fra begrepet økonomisk fremgang utelukkende basert på BNP-vekst, til en som balanserer menneskelig utvikling med flere verdier av naturen og en god livskvalitet, mens de ikke overskrider biofysiske og sosiale grenser. ”

Forfatterne advarer også om at trangt fokuserte handlinger for å bekjempe klimaendringer kan skade naturen direkte og indirekte, og omvendt, men at det finnes mange tiltak som kan gi betydelige positive bidrag på begge områdene.

Blant de viktigste tilgjengelige handlingene som er identifisert i rapporten, er følgende:

Rapportens forfattere understreker at selv om naturen tilbyr effektive måter å bidra til å redusere klimaendringene, kan disse løsningene bare være effektive hvis det bygges på ambisiøse reduksjoner i alle menneskeskapte klimagassutslipp. “Land og hav gjør allerede mye – absorberer nesten 50% av karbondioksidet fra menneskelige utslipp – men naturen kan ikke gjøre alt,” sa Anna Maria Hernandez-Salgar, president for IPBES. “Transformativ endring i alle deler av samfunnet og økonomien er viktig for å stabilisere klimaet vårt, stoppe tapet av biologisk mangfold og kartlegge en vei til den bærekraftige fremtiden vi ønsker. Dette vil også kreve at vi adresserer de to krisene sammen, på komplementære måter.”

Understreker viktigheten av workshopen sponset av deltakerne, sier Dr. Hosung Lee, leder for IPCC: “Klimaendringer og tap av biologisk mangfold kombinerer med å true samfunnet – ofte både forsterker og akselererer hverandre. Ved å fokusere på synergier og handel avvik mellom beskyttelse av biologisk mangfold, avbøtende og tilpasning til klimaendringer, ga denne workshopen diskusjonen om hvordan man maksimerer fordelene for mennesker og kloden. Det representerte også et viktig skritt i samarbeidet mellom våre to samfunn. “

Prof Pörtner sa: “Det kan være umulig å oppnå vinn-vinn-synergier, eller til og med håndtere avveininger mellom klima- og biologisk mangfoldshandlinger i hvert landskap eller sjøpunkt, men å oppnå bærekraftige resultater blir gradvis lettere når en blanding av handlinger blir innlemmet i større romlige skalaer. gjennom grenseoverskridende samarbeid og felles rådgivende arealplanlegging, og det er derfor det også er viktig å takle mangelen på effektive styringssystemer og mekanismer for å forbedre integrasjonen av klimaendringsløsninger og biologisk mangfold. “

Regjeringene i Storbritannia og Norge var med som vert for den virtuelle workshopen. “Dette er et veldig kritisk år for naturen og klimaet,” sa Lord Zach Goldsmith, Storbritannias utenriksminister for stillehavssaker og miljø. “Med FNs konferanse om biologisk mangfold i Kunming og Glasgow Climate Change Conference i Storbritannia, har vi muligheten og ansvaret for å sette verden på en vei til bedring. Denne svært verdifulle rapporten fra ekspertene fra IPCC og IPCC demonstrerer at å takle tap av biologisk mangfold er og klimaendringene sammen gir vår beste mulighet til å gjøre det. ”

Svenong Rottivaten, Norges klima- og miljøminister, la til: ”Politikk, innsats og tiltak for å løse det globale biologiske mangfoldet og klimakriser vil bare lykkes hvis de er basert på den beste kunnskapen og bevisene, og derfor ønsker Norge velkommen til denne ekspertrapporten. Det er klart at vi ikke kan løse disse truslene isolert, enten løser vi begge problemene, eller så løser vi ingen av dem.

Som hyllest til arbeidet til alle forfatterne og ekspertanmeldelser, bemerket plattformens eksekutivsekretær, dr. Anne Larigudere, den nylig tragiske døden til professor Robert Scholes, den andre medformannen for verkstedets vitenskapelige styringskomité, og hans mange bidrag til både IPCC og IPBES.

Det er viktig å merke seg at rapporten fra workshopen ikke har blitt gjennomgått av IPCC eller IPCC, og at medsponsing av IPCC / IPCC workshop ikke innebærer godkjenning eller godkjenning av IPCC eller IPCC for Workshopen eller dens konklusjoner.