iPhone 12 ble midlertidig trukket tilbake fra det franske markedet på grunn av ekstremt kraftige bølger

iPhone 12, en Apple-telefon utgitt i 2020, kan ikke lenger markedsføres i Frankrike fordi den overskrider grenseverdiene for elektromagnetiske bølger som sendes ut og absorberes av menneskekroppen, ifølge National Frequency Organization (ANFR).

Kommisjonen ber Apple om å «implementere alle tilgjengelige midler for å umiddelbart rette opp denne feilen» på kopier som allerede er solgt, under straff for tilbakekalling, heter det i en pressemelding sendt til AFP tirsdag kveld.

«Jeg er trygg på selskapets ansvarsfølelse for å overholde reglene våre. Min intensjon er å håndheve dem. Hvis ikke, er jeg klar til å beordre tilbakekalling av iPhone 12s i omløp,» erklærte den franske ministeren for digitale anliggender. Jean-Noël Barrot, i et intervju med Le Parisien.

Han bemerket at «en enkel programvareoppdatering er nødvendig» for å bringe smarttelefonen i samsvar. Apple har 15 dager på seg til å overholde.

I følge det franske byrået overstiger iPhone 12 1,74 W per kilogram (W/kg), en regulatorisk grenseverdi knyttet til energien som absorberes av menneskekroppen når telefonen holdes oppreist.

Kontaktet av AFP, forsikret Apple at iPhone 12 har blitt sertifisert av flere internasjonale organisasjoner som samsvarer med definerte standarder rundt om i verden.

Det kaliforniske selskapet bemerket at det ga ANFR resultatene av uavhengige laboratorietester utført av en tredjepart for å demonstrere at enhetene oppfyller standardene. Han planlegger å utfordre byråets funn.

ANFR fortsetter å redusere overføringskraften til smarttelefoner. Mesteparten av tiden, etter en formell melding, planlegger produsenter å oppdatere enhetene sine for å unngå tilbakekalling fra markedsføring. Men dette er den første for Apple.

Ifølge Jean-Noël Barrot kan tilbaketrekningsforespørselen til og med strekke seg til det europeiske markedet.

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) «er det foreløpig ingen indikasjoner på at eksponering for lavintensitets elektromagnetiske felt er farlig for menneskers helse», og dette er «til tross for omfattende forskning».

Apple avduket sin nye rekke smarttelefoner, iPhone 15, tirsdag kveld, som inkluderer en universell USB-C-ladeport som er i samsvar med europeiske forskrifter.