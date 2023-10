iPhone 12 fjernet fra markedet av bølger: BIPT-rapport bekrefter franske analyser

Mathieu Michel, statssekretær for digitalisering, kunngjorde torsdag at han hadde mottatt analysen fra BIPT, telekommunikasjonsregulatoren, som validerer resultatene av ANFR i Frankrike når det gjelder å overskride utslippsgrensen for iPhone 12, noe som tvang Apple vil midlertidig trekke den fra markedet.

«Derfor vil den be om, innenfor rammen av beskyttelsesprosedyren initiert i dag av Frankrike, utvidelse av oppdateringen foreslått av Apple i Frankrike til hele det europeiske territoriet,» Ministerens kontor rykker frem.

iPhone 12 ble midlertidig trukket tilbake fra det franske markedet på grunn av bølger som var for kraftige

«Den 12. september fikk vi vite at Frankrike hadde bedt om å trekke iPhone 12 fra salg etter en analyse utført av National Frequency Agency (ANFR). Begrunnelsen som ble presentert var basert på at bølgeutslippsindeksen ikke samsvarte med det europeiske rammeverket (dvs. den var mindre enn 4,0 W/Kg). Mathieu Michel reagerte direkte ved å be BIPT analysere på sin side situasjonen i Belgia”, spesifiserer pressemeldingen.

måke «Jeg ser ingen grunn til at Apple skal vurdere seg selv over regulering.»

«Metodikkene som brukes i Frankrike respekterer gjeldende europeiske rammeverk. Det er derfor ingen grunn til å stille spørsmål ved resultatene av testene utført i Frankrike. […]. Apple hadde annonsert en spesifikk oppdatering for det franske territoriet for å overholde testene utført av ANFR. Mathieu Michel ba umiddelbart Apple om å bruke den samme oppdateringen på europeisk territorium. Apple har til dags dato ikke svart på denne forespørselen.”, legger pressemeldingen til.

Oppdateringen har siden blitt laget av Apple i Frankrike og skal brukes fra 10. oktober, slik at Apple kan falle på linje.

«Min stilling som statssekretær for digitalisering i Belgia fører til at jeg, med en sak som denne, tar til orde for økt samarbeid mellom europeiske land i digitale spørsmål. Der det forekommer manglende samsvar med europeiske standarder i et EU-land og dette misligholdet er etablert på grunnlag av identiske standarder med en metodikk definert på europeisk nivå, må overvåking også brukes på europeisk nivå. Dette viser hvorfor digitalt trenger mer konsultasjon på europeisk nivå.» På sin side erklærte utenriksministeren.

«Jeg ser ingen grunn til at Apple skal anses over europeiske forskrifter. Derfor venter jeg insisterende på et adekvat svar fra Apple slik at det overholder«, han fullfører.