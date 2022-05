iPhone 13 er en av de mest solgte smarttelefonene i verden

iPhone 13 har etablert seg som en av de mest solgte smarttelefonene i verden. Forbrukerne foretrakk hovedsakelig standard iPhone 13 og iPhone 13 Pro Max, som kunne være skadelig for miniversjonen, som i stor grad ble unngått av forbrukerne.

De iPhone 13 Har hatt enorm suksess rundt om i verden. Takket være det lagdelte salget av serien klarte Apple seg Etablerer seg som Kinas markedsleder. Lansert i september i fjor, er det nye iPhones Selges av styrene i siste kvartal 2021Den rangerer telefoner på tredjeplass på listen over bestselgende smarttelefoner.

Suksessen til iPhone 13 er utvidet til 2022. Den bestselgende smarttelefonen i verden I første kvartal 2022. iPhone 13 har kommet på markedet.

iPhone 13 er en suksess, med Apple som dominerer high-end-markedet

iPhone 13 Pro Max er nummer to på rangeringen. På sin side er iPhone 13 Pro liten, men premium-aktig Fjerde plass. Til tross for deres høye salgspris, var de to avanserte smarttelefonene i stand til å vekke forbrukernes spenning. California-teamet ble tvunget til å møte enorm etterspørsel Rediger produksjonstallene oppover.

Som forventet, IPhone 13 Mini Ikke en del av IDC-klassifiseringen. Til tross for sin opprinnelige formfaktor, mislyktes smarttelefonen kommersielt som forgjengeren. Så Apple har bestemt seg for å droppe denne versjonen. GrenseIPhone 14 Ikke miniversjonen, men en maksversjon, som vil glede fans av gigantiske skjermer.

Tredjeplassen i ITCs topp 5 er ikke okkupert av avanserte smarttelefoner, men av middels telefoner. Samsung Galaxy A12. For hukommelsen, Galaxy A12 har allerede etablert seg som den mest solgte smarttelefonen det siste året. Det er den mest populære Android-telefonen på markedet, spesielt siden prisen har blitt kuttet.

Rabatttelefoner er veldig populære på smarttelefonmarkedet akkurat nå. I andre kvartal i fjor rapporterte Counterpoint at 60 % av smarttelefonene som ble solgt over hele verden var mellomstore enheter. Ettersom Apple dominerer høy kvalitet, deler Android-produsenter, inkludert Samsung, mellom- og startnivåsegmentene. Den femte bestselgende telefonen i verden er også medlem av Galaxy A-serien. Galaxy A32.