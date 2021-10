iPhone 13: for kraftig kostnad er kontraproduktivt

Analyser viste at en 30W lader var optimal for alle modellene i serien.

Med utbredelsen av elektroniske enheter og ladere i skapene våre gjennom årene, er det noen ganger vanskelig å vite hvilken lader du skal velge for hvilket materiale. Heldigvis for iPhone 13 -eiere, nettstedet ChargerLAB Han lovet å teste et stort antall ladere for å finne ut hvilke som er mest effektive for hver enhet. Så selv om alle iPhone 13s er begrenset til forskjellige watt, anbefaler ChargerLAB å bruke 30W adaptere for alle modeller.

Nettstedet fokuserte først på iPhone 13 Pro Max, som støtter mest strøm. Analysene tillot nettstedet å se at det ikke var noe poeng å gå utover 27W for denne iPhone. Sterkere ladere vil ikke gjøre telefonen raskere. Derfor vil den ideelle laderen være en 30W lader.

For andre iPhones viser tester at iPhone 13 kan bruke en litt større lader enn 13 Pro. Faktisk har anmeldelser vist at iPhone 13 støtter adaptere på opptil 23 W, mens 13 Pro er begrenset til 22 W.

Ladere som er for kraftige, vil være kontraproduktive

Ikke overraskende er iPhone 13 mini på sin side, som er utstyrt med det minste batteriet i serien, begrenset til 19W ladere. Overraskende vil en 30W lader fortsatt være raskere enn en 20W lader for denne modellen. Så en full ladning med en 20W adapter ville ta 1 time 40, mens en 30 W lader bare ville ta 1 time.

En annen interessant konklusjon fra disse sammenligningene, ladere som er for kraftige, ville ikke vært mer effektive. Tvert imot, selv i noen tilfeller kan de øke omladningstiden. Dermed vil laderen på 96 W som selges av Apple øke ladetiden til iPhone mini sammenlignet med en 30 W lader, og redusere den fra 1:20 til 1:40. Til slutt, hvis du bare har en 5 W lader, bør du vite at det vil ta 2 timer å fullstendig lade iPhone mini.

Kort sagt, uansett hvilken iPhone 13 -modell du har, er det beste ladealternativet utvilsomt en 30 W lader, selv om det er iPhone 13 Pro Max som drar mest nytte av kraften den tilbyr.