IPhone 14: dårlige nyheter, den nye brikken vil ikke være klar i tide

iPhone 14 vil ikke ha denne nyheten som ville ha tillatt den å overvinne en sann milepæl.

De dårlige nyhetene falt i dag, faktisk, hvis vi skal tro at amerikanske medier Informasjon, iPhone 14 vil ikke være den som skal huse den nye brikken inngravert i 3 nanometer. Siden iPhone 12 har Apple-smarttelefonen en 5nm etset brikke, noe som er tilfellet med den nye iPhone 13 med A15 Bionic-brikken.

4 nm i stedet for forventet 3 nm

Det skal forstås at iPhones generelt endrer arkitektur og bytter til en mindre graveringsfinhet hvert annet år. Ettersom A14 og A15 Bionic til iPhone 12 og iPhone 13 ble tatt opp ved 5nm, ble det forventet at Apple skulle passere 3nm-steget av neste generasjon. Vi må vente til september 2023 for at dette skal være tilfelle. Derfor, for iPhone 14, forventes en brikke etset ved 4nm.

Informasjon forstår at det er produsenten av brikkene, den taiwanske TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), som fortsatt ikke kunne produsere i store mengder denne nye brikken for iPhone 14. Mindre ville det gi rom for Apple til å foredle tykkelsen på ytterligere. sin nye smarttelefon. Den 3nm etsede brikken ville også være mer effektiv og fremfor alt forbruke mindre strøm, noe som alltid er gode nyheter for batteriet. Spesielt når vi vet at autonomi egentlig aldri har vært iPhones sterke side siden lanseringen i 2007. Men TSMC vil derfor ikke være klar i tide.

Apple / TSMC gjensidig avhengighet er så sterk at brikkeprodusenten skylder det beste til Apple. Faktisk står Cupertino-selskapet for en fjerdedel av TSMCs 48 milliarder dollar i inntekter og er den største aktøren i komponentprodusentens hastige økning i inntekter.