iPhone 14 ville allerede være klar

Design- og designfasen til den neste high-end iPhone, den ryktede iPhone 14 Pro, sies å være komplett.



iPhone 13 har nettopp blitt sluppet og alle øyne er allerede rettet mot etterfølgeren, som etter all sannsynlighet bør hete iPhone 14. En modell som forventes av mange Apple-brukere siden den kan være synonymt med nytt design og nye funksjoner for telefoner.smart med hode Som forventet jobber Apple allerede med denne nye generasjonen, og ifølge en rapport fra Taiwan Economic Timesden nye high-end iPhone, 14 Pro, ville være i en svært avansert designtilstand, om ikke komplett.

Faktisk, ifølge denne rapporten, har designfasen til iPhone 14 Pro nettopp avsluttet. Nærmere bestemt ville designen og maskinvaren til iPhone 14 Pro og Pro Max være klar. Apple forbereder seg på å starte testproduksjon. Foxconn-fabrikkene, som har ansvaret for de to avanserte modellene, vil begynne å produsere iPhone i små mengder for å forstå og forutse fremtidige problemer. Dette vil tillate Apple og dets underleverandører å unngå overraskelser under masseproduksjon.

Testproduksjon brukes også for å forutse eventuelle forsyningsproblemer, men også potensielle kvalitetsproblemer i både maskinvare og design.

Start av testproduksjon om noen dager.

Også ifølge rapporten vil high-end iPhones bli sendt til Foxconn fabrikker i Kina i løpet av de kommende dagene, mens iPhone 14 (og mulig iPhone 14 mini) vil fortsette jevnt og trutt og vil gå til Luxshare, også lokalisert i Kina. Kina. Begge fabrikkene vil vurdere iPhone-prototypene og fortelle Apple om de kan oppfylle fremtidige bestillinger fra Cupertino.

«Etter at prøveproduksjonen starter, må produksjonslinjen samle inn data, korrigere uregelmessigheter, vurdere produksjonsprosessen og elementer som trenger forbedring, og vurdere akseptabiliteten av prøveproduksjonsprodukter. Når elementene som skal forbedres i prøveproduksjonsproduktene er verifisert, kan masseproduksjonen starte.”sier Taiwan Economic Times.

Når det gjelder denne nye iPhone, er det mange rykter. Oppdateringsfrekvensen på 120 Hz, som da var reservert for profesjonelle modeller i 2021, bør demokratiseres i år. Toppmodellen, iPhone 14 Pro, kan være mer fokusert kraft og fotografering, med 8 GB RAM og en 48 MP fotosensor. Fra et designsynspunkt bør alle modeller forlate hakket til fordel for en “pille”, mens fotosensorene på baksiden ikke lenger skal stikke ut.