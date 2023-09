iPhone 15: den sanne kapasiteten til batteriene er kjent

Vi lurer på hvorfor Apple knapt nevnte autonomien til sin iPhone 12. september, under keynoten. Dette er fordi svært lite har endret seg de siste to årene.

Hvis du har fulgt nøye med på 12. september keynote og spesielt passasjen dedikert til iPhone 15, vil du sannsynligvis ha lagt merke til at Apple ikke bruker mye tid på autonomien til sine nye smarttelefoner. På sin nettside lover Apple en dags batterilevetid for iPhone 15 og iPhone 15 plus, eller to timer mer med videoavspilling enn en gitt… iPhone 12.

Cupertino-selskapet sammenligner sine nye modeller med en iPhone lansert i 2020, det er ganske merkelig. Og likevel er det med god grunn, ettersom batterikapasiteten praktisk talt ikke har endret seg over to år og iPhone 13. Og det er en god ting, siden Mysmartprice var i stand til å få tak i listen over de faktiske batterikapasitetene til iPhone 15.

iPhone 13/14/15

iPhone 13: 3227 mAh

iPhone 14: 3279 mAh (+1,61 %)

iPhone 15: 3349 mAh (+2,13 %)

iPhone 14 Plus / 15 Plus

iPhone 14 Plus: 4325 mAh

iPhone 15 Plus: 4383 mAh (+1,34 %)

iPhone 13 Pro / 14 Pro / 15 Pro

iPhone 13 Pro: 3095 mAh

iPhone 14 Pro: 3200 mAh (+3,39 %)

iPhone 15 Pro: 3274 mAh (+2,31 %)

iPhone 13 Pro Max / 14 Pro Max / 15 Pro Max

iPhone 13 Pro Max: 4352 mAh

iPhone 14 Pro Max: 4323 mAh (-0,66 %)

iPhone 15 Pro Max: 4422 mAh (+2,29 %)

Selvstendigheten annonsert av Apple er derfor en dag, men ankomsten av A17 Pro Bionic-brikken gravert i 3 nm bør være fordelaktig for iPhone 15-batteriet. På sin side foretrakk Apple å fremheve bragdene den vil bringe til spill. på iPhone.

_

Følg Belgia-iphone på Facebook, Youtube OG instagram slik at du ikke går glipp av noen av nyhetene, testene og gode tilbudene.