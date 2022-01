iPhone 15-kameraoppgradering avslørt i ny lekkasje fra industriinnsidere

De siste årene har rykter om iPhone vært nesten uunngåelige. Apple er desperat etter å holde produktkunngjøringene sine skjult, men selskapet sliter med å dekke over lekkasjer. Som et resultat vet vi ofte alt som er å vite om en ny iPhone måneder før den offisielle avsløringen. Dette ser ut til å være tilfellet med iPhone 14, som allerede har brutt helt sammen. Og nå kan en ny lekkasje ha ødelagt det som kan være den største oppdateringen til iPhone 15.

Periscope-linsen kan være iPhone 15s største oppgradering

I følge en ny rapport fra analytiker Jeff Pu (via 9to5Mac), ønsker Apple å bringe et periskopobjektiv med 5x optisk zoom til iPhone 15 Pro-modeller. Pu sier at Apple for tiden er i forhandlinger med Kinas Lante Optics. Pu håper at Lante Optics vil levere periskoplinsene som Apple skal bruke neste år. I sin rapport sier Pu også at Apple allerede har mottatt komponentprøver og forventes å ta en endelig beslutning om periskoplinsebestillingen innen mai 2022.

Hvis Apple bestemmer seg for å gå videre med bestillingen, bør vi se periskoplinser på iPhone 15 Pro og iPhone 15 Pro Max (eller hva Apple kaller sin 2023 iPhone-serie). Videre skal Lante Optics kunne forsyne Apple med mer enn 100 millioner komponenter.

jeg liker det 9to5Mac bemerker, dette er ikke første gang vi har hørt om en større kameraoppdatering for iPhone 15.

Sent i fjor spådde Apple-analytiker Ming-Chi Kuo i et notat til investorer at Apple ville legge til et 48 megapiksel kamera til iPhone 14 og en periskoplinse til iPhone 15. iPhones kameralinse i løpet av de neste to årene vil bidra til veksten av Daliguang. markedsandel, omsetning og resultatvekst. Daliguang er en av Apples leverandører i Taiwan.

En titt på fremtiden til iPhone

Det er aldri for tidlig å begynne å spekulere om en fremtidig iPhone, men vi er fortsatt nesten to år unna iPhone 15. Når det er sagt, er det kanskje ikke mye igjen å oppdage om iPhone 14. Her håper vi at Apples neste flaggskip-telefon blir den første uten hakk siden iPhone X kom i 2017. Apple reduserte størrelsen på hakket i iPhone 13, men det er fortsatt en viktig del av skjermen. Ryktene tyder på at Apple vil fjerne hakket helt denne høsten, og erstatte det med to små hull, hvorav det ene vil være formet som en pille.