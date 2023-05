iPhone 15 og 15 Plus kan endelig bruke et 48 megapiksel kamera

Apple planlegger angivelig en større kameraoppgradering for sine kommende iPhone 15 og 15 Plus-modeller. Analytikere sier at den primære sensoren på 48 megapiksler introdusert med iPhone 14 Pro og Pro Max kan føre til rimeligere iPhone-modeller.

I fjor oppdaterte Apple sin iPhone 14 Pro og 14 Pro Max med en ny 48 MP-kamerasensor, men beholdt 12 MP-sensoren i iPhone 14 og 14 Plus. Analytiker Jeff Pu spekulerer i at den neste iPhone 15 og 15 Plus, som kommer senere i år, endelig bør dra nytte av de nye kameraene som er reservert for Pro-modellene.

Vi vet imidlertid allerede at disse ikke vil være de samme fotosensorene som iPhone 15 og 15 Pro, som vil bruke større kameraer. I tillegg kan iPhone 15 Pro bruke en bedre hovedsensor enn iPhone 15 Pro Max for første gang. Sistnevnte har allerede godt av at den periskopiske sensoren tar mer plass inne Apple ville ha valgt forskjellige hovedkameraer for anledningen.

iPhone 15 og 15 Plus kan være litt forsinket

Noen rapporter viser imidlertid detEn mulig forsinkelse kan oppstå på grunn av et produksjonsproblem med kameraets komponenter, spesielt den stablede CIS (CMOS-bildesensoren) for 48 megapikslers kamera på iPhone 15 og 15 Plus. Analytiker Jeff Bu sa «Risikoer knyttet til produksjonsplanen bør overvåkes kontinuerligHan forventer at smarttelefonene lanseres i september med 15 Pro og Pro Max. Nå gjenstår det å se om de slippes på riktig dato eller om de rimeligere modellene vil være på forhåndsbestilling i en uke eller to til.

Selv om kameraoppgraderingen er gode nyheter for forbrukerne, gjenstår det å se hva forskjellen vil være i bildekvalitet. 48-megapiksel-sensoren er et betydelig steg opp fra 12-megapiksel-sensorene som ble brukt i tidligere iPhone-modeller. Megapiksler alene bestemmer ikke bildekvaliteten. Noen ganger i noen situasjoner tilbød iPhone 14 Pro mindre attraktive skjermer enn forgjengeren, iPhone 13 Pro.