iPhone 15 og 15 Pro: velkommen nye funksjoner, men ikke noe viktig

Modellen «Grunnleggende nivå» fra Apple gjenoppretter funksjoner som finnes i iPhone 14 Pro. Vi finner dermed tilstedeværelsen av Dynamic Island på toppen av skjermen og en 48 Mpx hovedfotosensor. En annen forventet nyhet: tilstedeværelsen av en USB-C-port, som forespurt av den europeiske union.

For resten forblir Apple på kjent grunn. Utseendet er nesten identisk med iPhone 14 og telefonen kommer fortsatt i to skjermstørrelser: 6,1 og 6,7 tommer. Men husk at skjermen (OLED Super Retina, for alltid flere superlativer) er dobbelt så lyssterk som iPhone 14 og nå kan nå 2000 nits i sollys.

Uansett, vi kjenner sangen. Bedre fotoblokk, en raskere brikke (A16, til stede i iPhone 14 Pro) og et batteri som skal vare en hel dag. Som det har vært vanlig i flere år, innoverer ikke Apple, det oppdaterer bare utvalget. Nok til å glede alle de som har en telefon som begynner å bli oppdatert.

iPhone 15, tilgjengelig i fem farger, vil være tilgjengelig fra og med 22. september (forhåndsbestillinger åpnes 15. september). Tell 969 euro for iPhone 15 med 6,1-tommers skjerm (og 128 GB lagringsplass) og 1199 euro for 6,7-tommers iPhone.