iPhone 15 og en ny klokke forventes ved neste Apple-arrangement

Tradisjonen tro vil Apple holde et nytt lanseringsarrangement i begynnelsen av september hvor nye gadgets, for det meste mobile, vil bli avduket. I det minste forventes nye iPhones og Apple Watches å bli introdusert. Innsidere vurderer også en oppgradert versjon av de populære AirPods-hodetelefonene.

12. september-arrangementet med tema «Wonderlust» vil bli holdt på Apple Park-campus i Cupertino, California. Du kan følge den live i Belgia via en «live stream» på Apple-siden, fra kl. Ingen tviler på at teknologigiganten vil holde den nye iPhone 15-serien i døpefonten den kvelden. Det ryktes allerede om flere (ubekreftede) spesifikasjoner av enhetene.

Dynamisk øy

Fire forskjellige versjoner av Apples smarttelefon vil være i produksjon: en 6,1-tommers iPhone 15, en 6,7-tommers iPhone Plus, en 6,1-tommers iPhone 15 Pro og til slutt, toppmodellen. , en 6,7-tommers iPhone Pro Max. Et informasjonsvindu ved siden av selfie-kameraet kalt Dynamic Island, tidligere kun tilgjengelig på Pro-versjoner, er nå tilgjengelig på alle iPhone 15.

Strømeffektiviteten vil gå til Apples første 3-nanometer-brikke, A17, selv om den vil være eksklusiv for de dyrere telefonene (Pro og Pro Max) i år. Eksperter utelukker ikke at prisen på disse modellene er litt høyere enn dagens generasjon. Som en påminnelse starter iPhone 14-prisene i dag på 1 019 euro, 14 Pro på 1 329 euro og 14 Pro Max på 1 479 euro.

USB-C

Den nye iPhonen, spesielt i vår region, vil definitivt ha en USB-C-kontakt i stedet for Lightning-kontakten, i samsvar med EU-lovgivningen. Teknologiselskapets markedssjef, Greg Joswiak, antydet dette på en Wall Street Journal-konferanse i oktober i fjor.

Når det gjelder kameraene, forventer innsidere at spesielt Pro-enhetene skal oppgraderes og at Pro Max for første gang har et zoomobjektiv i periskopstil. Objektiver beveger seg ikke dypt inn i kameraet (på grunn av plassmangel), men på langs. Den vil ha høyere optisk zoom, ryktet å være mellom 5x og 6x, der den nåværende generasjonen sitter fast ved 3x forstørrelse.

Bortsett fra iPhone 15, vil Apple definitivt lansere den nye Apple Watch Series 9 den 12. september og den nye versjonen av Apple Watch Ultra. Ikke mye er kjent om disse klokkene ennå. Så dette blir et spørsmål som venter på direktesending som du snart kan følge Denne lenken.