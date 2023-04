iPhone 15 Pro: 10 nye funksjoner å forvente

iPhone 15 Pro vil bli offisielt kunngjort under september 2023 keynote. Her er 10 nye funksjoner som forventes for den nye modellen i 15-serien.

Selv om lanseringen av iPhone 15-serien bare er seks måneder unna, er det allerede mange rykter om disse enhetene. Nye funksjoner og nytt design forventes. Informasjonen nedenfor er kun gyldig for Pro-modeller (Pro og Pro Max).

En ny A17-brikke

Den nye iPhone 15 Pro-modellen forventes å ha neste generasjons Apple A17 Bionic-brikke. Sistnevnte er produsert ved hjelp av TSMC-prosessen ved 3 nm. Takket være dette bør effektiviteten og ytelsen til iPhone 15 Pro øke. Andre modeller vil sendes fra A16 bionisk brikke.

En titanramme

I likhet med Apple Watch Ultra forventes iPhone 15 Pro-modellene å ha en titanramme i stedet for rustfritt stål. Det er noen år siden vi snakket om at titan kommer til iPhone. iPhone 15 Pro kan være den første som drar nytte av denne funksjonen.

Bruken av dette materialet er åpenbart gode nyheter da det er mye sterkere enn rustfritt stål og motstår riper og bøyninger. Dessuten er det halve prisen på stål og dobbelt så sterk som aluminium. Imidlertid er titan tyngre enn aluminium, omtrent 60 %.

Kant-til-kant-skjerm

I likhet med de nyeste Apple Watch-modellene vil iPhone 15 Pro Max ha svært tynne buede rammer rundt skjermen. Dette er en enestående skjerm for disse nye modellene som tilbyr de tynneste kantene på markedet.

Rask USB-C-port

Dette er en av de mest etterlengtede innovasjonene. Ifølge analytiker Ming-Chi Kuo vil iPhone 15 Pro-modellene støtte minst USB 3.2 eller Thunderbolt 3 sammen med en USB-C-port. Dette vil i stor grad forbedre dataoverføringshastighetene sammenlignet med dagens hastigheter med lynkabel. Ming-Chi Guo presiserer at USB-C-porten på standard iPhone 15-modeller kun vil ha lynraske USB 2.0-hastigheter.

Imidlertid kunne Apple ha funnet en måte å frivillig begrense USB-C-porten slik at bare MFI-sertifiserte kabler er kompatible med den nye porten.

Wi-Fi 6E

I likhet med de nyeste Mac- og iPad-proffene vil iPhone 15 Pro-modeller støtte Wi-Fi 6E for raskere trådløse hastigheter. For å være sikker, vil bytte til Wifi 6E ikke være en revolusjon, men det vil tillate brukere å få en raskere tilkobling takket være bedre båndbredde.

Ram økning

I følge det taiwanske analysefirmaet TrendForce vil iPhone 15 Pro ha 8 GB RAM. Mens standardmodellene vil ha 6 GB RAM, slik tilfellet er nå. Den ekstra RAM-en vil tillate apper som Safari å holde mer innhold aktivt i bakgrunnen, og spare appen fra å laste inn innhold på nytt når den åpnes igjen.

Haptiske tilbakemeldingsknapper

iPhone 15 Pro-modellene forventes å ha solid state-knapper. Knappene vil gi haptisk tilbakemelding via to ekstra haptiske motorer inne i iPhone for å simulere følelsen av bevegelse, lik hjemmeknappen på iPhone 7 eller Force Touch styreflaten. Moderne MacBooks. Nylig klarte vi å oppdage en lekkasje knyttet til det nye designet til 15 Pro-modellen.

Ny demp-knapp

iPhone 15 Pro sies å ha en mute-knapp for å slå ringetonen på eller av. Alle nåværende iPhones kommer med en mute-knapp. Imidlertid vil denne mute-knappen ha en ny form i stedet for den nåværende lille ventilen, som lar deg sette iPhone-en i stille modus.

En ny optisk zoom

I følge analytiker Min-Chi Guo vil iPhone 15 Pro Max ha et periskopisk teleobjektiv. Enheten vil ha minst 6x optisk zoom i motsetning til 3x på iPhone 14 Pro-modellene.

Forbedret lidar

Likevel, ifølge analytiker Min-Chi Guo, vil iPhone 15 Pro-modellene ha Sonys mer energieffektive lidar-skanner, som vil forbedre ytelsen til 3D-dybdeskanning for AR-apper og bilder i nattmodus.

Alle innovasjonene kan utløse nye prisøkninger. For første gang siden iPhone X vil Apple sannsynligvis øke prisen på sine iPhones i USA. Det betyr at prisene hjemme, i Belgia, også bør stige.

Vi vil legge til denne listen etter hvert som nye rykter dukker opp.

