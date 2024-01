iPhone 15 Pro: Resident Evil 4 nyinnspilling er under vurdering

Resident Evil 4 Remake Den ble utgitt 20. desember i en port på iPhone, og imponerte oss egentlig ikke. Ekspertene Digitalt støperi De var interessert i ytelsen til iPhone 15 Pro-versjonen med en videotest, der han sammenlignet den med versjonen for PS4.

Resident Evil 4 Et spill designet først og fremst for PS5/Xbox Series X-generasjonen, men det ble utgitt på PS4 i en versjon som gjorde noen kompromisser. Ikke overraskende er den visuelt nærmere iPhone. iPhone-versjonen har noen fordeler i forhold til Sony-konsollen, for eksempel ved å tilby raskere lastetider. Lysstyringen er nesten identisk, og når det kommer til generelle skjerminnstillinger, bemerker testeren at iPhone-koden er sammenlignbar med PS4.

Noen teksturer ser mindre vakre ut på iPhone enn på PS4. Bilde: Digitalt støperi

Mange av problemene som finnes på Home Console er også tilstede på telefonen, for eksempel når det gjelder systemets lastetider. Som korn i skyggen kan de være veldig irriterende på mobil. Capcom har gjort noen innrømmelser for sin iOS-port som er mindre begrenset uten å ødelegge spillet for mye. Testeren tror disse ulike kompromissene er knyttet til spillets ekstremt lave oppløsning, som han estimerte til rundt 300p før oppskalering. 720p av MetalFX.

Med A17 Pro setter Apple MetalFX på samme nivå som konkurrentene

Enkelte elementer ødelegger festen, for eksempel merkbare gjenstander eller store fall i FPS. Hvis disse skjer bare hvert 5. til 10. minutt, er de merket nok til å drive spilleren ut av opplevelsen. Porten klarer generelt å holde 30 fps-merket, selv om den ikke nødvendigvis holder kursen under de mest begivenhetsrike actionsekvensene. Til sammenligning svinger PS4-versjonen mellom 30 og 60 fps.

Vanlige framerate dråper bryter nedsenkingen. Bilde: Digitalt støperi

Så det er fremgang angående ombordstigning Citizenship Eval: Village, som er betydelig mindre robust. Det faktum at ulike grafikkinnstillinger ikke lenger kan endres bidrar til å unngå krasj og andre ytelsesproblemer. Til tross for den blandede rollebesetningen, forblir tittelen spillbar. Nå venter vi å se hva som skjer Døden står Den kommer i januar. En portasjeAssassin's Creed Mirage Forventes også senere på året.