iPhone 15 Pro sies å ha 256 GB grunnlagring

For iPhone 15 Pro er Apple i ferd med å si farvel til 128 GB-konfigurasjonen, men prisen kan gjøre vondt.

Vil dette være slutten på 128 GB-lagringen på iPhone? Informasjonen er ikke offisiell og forblir et rykte, men den har noe å vekke interesse. I henhold IT HjemiPhone 15 Pro og iPhone 15 Pro Max vil komme med en basislagring på 256 GB.

Et valg som ikke er overraskende, og som vil tillate Apple å skille Pro-modellene sine litt mer fra de grunnleggende modellene som fortsatt vil tilby 128 GB. Ankomsten av en ny brikke i iPhone 15 Pro, men ikke i iPhone 15 og 15 Plus, eller den mye forbedrede fotoblokken på de profesjonelle modellene er ytterligere bevis på denne forskjellen ønsket av Apple-ledere.

Det gjenstår imidlertid å se hvor mye Apple har til hensikt å selge iPhone 15 Pro. På tidspunktet for lanseringen solgte iPhone 14 Pro for €1 329 for 128 GB-modellen. Vil Apple heve prisen i påvente av denne økningen i lagringsplass, og vil den matche €1 459 på 256 GB iPhone 14 Pro?

