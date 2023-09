iPhone 15s har endelig omvendt lading, vel nesten

Det er nå mulig å lade en iPhone med en iPhone. Men du må investere i riktig utstyr, det vil si kabler.

iPhone 15 kan lade andre iPhones, inkludert de med Lightning-porter, samt noen USB Power Delivery-aktiverte Android-telefoner. Men du kan glemme det trådløse ladealternativet, du trenger en kabel.

Omvendt lading kan fungere i noen tilfeller. Mellom iPhone eller mellom en iPhone og en Android-enhet.

iPhone-iPhone-lading:

Når en Lightning iPhone kobles til en iPhone 15 USB-C med en USB-C til Lightning-kabel, blir iPhone 15 en strømkilde for den andre telefonen, uavhengig av dens egen lading. Det er en praktisk løsning for å hjelpe en venn med å lade telefonen sin når du har batteri til overs.

Spesielt er iPhone 15 designet for å forenkle prosessen. Når du kobler to iPhone 15s sammen, identifiserer de automatisk hvilken som har det svakeste batteriet og overfører strøm deretter. For Apple-brukere er dette en garanti for enkelhet.

iPhone-Android-lading:

Hvis du har en Android-telefon med en USB-C-port som støtter USB Power Delivery, kan du også dra nytte av denne funksjonen. Din iPhone 15 kan drive en Android-telefon med lavt batteri, så lenge den er kompatibel.

I tillegg til iPhone og Android-telefoner kan iPhone 15 også lade andre USB-C-enheter. Enten Apple Watch eller AirPods Pro 2, men ikke MacBooks på grunn av 4,5 watts ladeeffektgrense.

Til slutt viser iPhone 15 seg å være mer enn bare smarttelefoner med sin omvendte ladefunksjon. Så neste gang batteriet ditt har problemer, ikke nøl med å ta kontakt med en venn som har en iPhone 15 for en strømøkning.

