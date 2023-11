iPhone 16 skal ikke bringe viktige nyheter

iPhone 15 er en av Apples mest avanserte smarttelefoner. Spesielt fra et designsynspunkt. Nok til å motivere Apple til ikke å modifisere neste modell for mye.

Med iPhone 15 har Cupertino-selskapet nådd en milepæl. I flere generasjoner har designtilpasninger bare vært trinnvise. iPhone 15 Pro Max sin periskopiske sensor, utseendet til titan i dekselkonstruksjonen og nye farger var de andre bemerkelsesverdige tingene å rapportere for Apples skoleår.

iPhone 16 vil ikke være en revolusjon fra et designsynspunkt. Og det er gode nyheter, for Apple vil ta seg tid til å gi iOS en ansiktsløftning. Faktisk, med ankomsten av AI til iPhone, har Apple all interesse i å tilby en ambisiøs oppdatering til operativsystemet, slik at brukere ønsker å kjøpe en ny iPhone. Spesielt en iPhone som ikke vil inkludere store maskinvareendringer.

Fokus på iOS 18

Den enkle utplasseringen av en lovende iOS 18 ville være nok til å tiltrekke potensielle kjøpere, uavhengig av generasjonen til den støttede enheten. Bloomberg kunngjør at utviklingen av neste macOS 15 og watchOS 11 vil følge samme handlingsforløp. Som en påminnelse hadde Apple bestemt seg for å ta pauser for å nå optimaliserte og feilfrie versjoner på tidspunktet for presentasjonene i juni 2024, under WWDC-utviklerkonferansen.

Nærmere bestemt, hvis du har bestemt deg for å hoppe over iPhone 15 for å unne deg iPhone 16 neste år, kan du bli skuffet. Med mindre Cupertino-selskapet tilbyr eksklusive tilbud angående funksjonene til iPhone 16. Noe som ikke er umulig.

