iPhone 16: Wi-Fi 7 på programmet

Utgivelsen av Apple Vision Pro i 2024 bør tilby forbrukeren noen spennende nye funksjoner. Spesielt for iPhones.

Som du vet har Apple annonsert lanseringen av sin Vision Pro for tidlig 2024. Sjansen er stor for at iPhone vil ta en sentral rolle i økosystemet til dette nye headsettet.

For å gjøre dette, bør iPhone 15 og 16 inkludere mange tekniske forbedringer. Enten på brikke- eller tilkoblingsnivå. Det er dette siste punktet som interesserer oss, fordi iPhone 16 ville tilby støtte for Wifi 7. I alle fall er dette hva de forteller oss Min-Chi Kuo-analytiker På Twitter.

Bedre ytelse

Wi-Fi 7 (802.11be) vil tilby en maksimal datahastighet på 46 Gbps. Dette er imidlertid fortsatt teori. I praksis nærmer vi oss en hastighet på 2 Gb/s. Kanalstørrelsen er opptil 320 MHz. 320 MHz er nettopp en av hovednyhetene i standarden for å øke hastigheten. Selvfølgelig er det andre forbedringer. Det skal spesielt bemerkes at latensen må reduseres og amplitudemodulasjonen til OFDMA 4096-QAM-signalet.

Spesielt vil disse forbedringene tillate bedre kommunikasjon mellom hjelmen og iPhone. Analytikeren legger til og med til støtte for Wifi 7: «det vil være mer gunstig for Apple å integrere produkter som kjører på det samme lokale nettverket og gi en bedre opplevelse i økosystemet.»

