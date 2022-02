iPhone 6 Plus er allerede utdatert

Apple oppdaterte i dag listen over gamle og utdaterte produkter for å legge til iPhone 6 Plus.

iPhone 6 Plus har ikke vært markedsført på mer enn 5 år. iPhone 6 Plus ble utgitt i september 2014 sammen med iPhone 6 og ble avviklet i september 2016 etter utgivelsen av iPhone 7 og iPhone 7 Plus. Søstertelefonen til iPhone 6 Plus, iPhone 6 er ikke på listen over utdaterte smarttelefoner for øyeblikket fordi den har vært tilgjengelig for salg i lengre tid.

Apple relanserte iPhone 6 i 2017 som en iPhone i mellomklassen, og den var tilgjengelig for kjøp til september 2018, så det vil ta ytterligere to år eller så før den blir utpekt som et eldre produkt.

iPhone 6 og 6 Plus var kjent for å være de første enhetene som tilbyr støtte for Apple Pay og for å markere det første året som Apple tilbød iPhone med flere størrelsesalternativer. Siden lanseringen av iPhone 6 og 6 Plus har Apple fulgt denne lanseringsstrategien i ulike størrelser.

Den eldre produktlisten inneholder enheter som Apple sluttet å sende for salg for mer enn fem år siden og for mindre enn syv år siden. Apple leverer service og deler til eldre enheter i opptil syv år, eller som kreves av loven, men reparasjoner er avhengig av tilgjengelighet av deler.

Apple sluttet å støtte iPhone 6 og 6 Plus med programvareoppdateringer i 2019 med utgivelsen av iOS 13.