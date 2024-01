iPhone: Alt endres med neste oppdatering

Den neste iOS 17.4-oppdateringen bør integrere slideloading. Dette er en oppdatering som mange brukere har ventet på.

Med iOS 17.3-oppdateringen som nettopp er utgitt, jobber Cupertino-selskapet allerede med den nye versjonen av iOS 17. Den forbereder seg på å introdusere en mye etterlengtet funksjon i sin neste iOS 17.4: sidelasting. Dette alternativet tar sikte på å overholde det europeiske direktivet om digitale markeder (DMA).

Denne betydelige utviklingen vil tillate brukere i Frankrike, Belgia, Italia og mange andre EU-land å installere apper uten å gå gjennom App Store.

Ja men…

Til tross for Apples harde motstand tidligere, tvang europeiske regulatoriske press selskapet til å gå på kompromiss. Tim Cook advarer om at sidelasting kompromitterer iPhone-sikkerheten. Men til syvende og sist er Cupertino-selskapet klare til å ta utfordringen. Det forventes imidlertid begrensninger for tredjepartsbutikker.

I tillegg til sideloading har Apple også lovet å åpne opp tilgang til iPhones NFC-brikke for betalingsapper, og dermed øke konkurransen om Apple Pay og Apple Wallet. iMessage- og Safari-tjenester står også overfor regulatoriske utfordringer på grunn av deres monopol.

Når det gjelder forventet utgivelsesdato, har Apple ennå ikke kommunisert. Den første betaversjonen av iOS 17.4 forventes imidlertid å bli utgitt snart. Men umiddelbar lateral inkludering er ikke garantert. Du må kanskje være tålmodig.

