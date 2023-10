iPhone: alt som endres med den nye oppdateringen

iOS 17.2 er tilgjengelig for de som har aktivert betatestprogrammet på iPhone. Men hva inneholder egentlig oppdateringen?

Umiddelbart etter utgivelsen av iOS 17.1 ga Apple ut den første iOS 17.2 betaoppdateringen. En ny versjon av programvaren som gir sin del av etterlengtede nye funksjoner, inkludert Journal, som Apple allerede introduserte under WWDC i juni i fjor. La oss fokusere på alt som iOS 17.2 bringer til din iPhone.

Dagbok-appen (privat)

“En ny måte å ta status og nyte øyeblikket”beskriver Apple på nettstedet ditt om den nye Journal-appen. «La oss gå tilbake til viktige hendelser senere, enten for å se dem fra et nytt perspektiv eller for å sette nye mål.»

Spesielt, med Journal lar Apple deg skrive ned alle de viktige øyeblikkene på dagen i applikasjonen og beskrive humøret ditt om det. Avhengig av aktivitetene som utføres i løpet av dagen, vil iPhone tilby deg forskjellige oppføringer du kan tilpasse for å forbedre agendaen din, som du til og med kan låse med Face ID eller Touch ID. En intens sportsøkt, en samtale med en venn eller kollega eller til og med en rett du har tilberedt, applikasjonen tilpasser seg dagens handlinger.

Dagboken din, som en ekte papirdagbok, kan tilpasses fullt ut. Du kan legge til talenotater, bilder, videoer eller til og med et sted. En interessant applikasjon som du må følge de neste oppdateringene for.

Nye alternativer i Apple Music

Apple Music ønsker også velkommen til et stort antall nye funksjoner. Etter å ha integrert favorittsanger med iOS 17.1, inkluderer Apple nå en «Favorittsanger»-spilleliste som inneholder all musikken vi tidligere hadde merket.

Tidligere var det mulig å dele en opprettet spilleliste med kontakter eller fellesskapet for å la dem lytte til det vi lytter til. Med iOS 17.2 kommer samarbeidsspillelister, som lar to, tre eller enda flere personer jobbe med én enkelt spilleliste.

Lyttehistorikk lar deg avgrense Apple Musics algoritme og servere musikk basert på det du ser ut til å like. Problemet er at når du låner ut iPhonen din til noen for å høre på musikk, blir algoritmen din litt rotete. Du kan nå slå av lyttehistorikken mens du låner iPhone ved å gå til Apple Music-innstillingene.

Meldinger er litt rikere.

Meldinger-appen er beriket med nye praktiske funksjoner, inkludert en fokusert på sikkerhet: iMessage-kontaktnøkkelbekreftelse. Som svar på spesielt Pegasus-skandalen, lar Apple politikere, journalister og andre varslere bekrefte identiteten til den ukjente kontakten som sender dem en melding.

En ganske interessant liten nyhet: muligheten for å legge til et klistremerke som svar på en melding. Tidligere var klistremerker bare tilgjengelig på widgetskjermen. Nå, når du trykker lenge på en melding, vil du se alternativet «Legg til widget».

Ny funksjon for handlingsknapp

Handlingsknappen ble introdusert med iPhone 15 Pro og 15 Pro Max, og erstatter bryteren som gjorde at du kunne bytte telefonen til lyd- eller stillemodus. Ulike konfigurasjonsalternativer er mulige, som er lagt til den opprinnelige iPhone-oversettelsen. Du kan raskt oversette tekst til engelsk, japansk, nederlandsk, polsk, fransk, tysk, indonesisk, italiensk, spansk, koreansk, kinesisk, vietnamesisk, portugisisk, russisk, thai, tyrkisk og ukrainsk.

Noen mindre nye funksjoner

Når du oversetter tekst live, vises en pent utført liten animasjon i Dynamic Island. kan du se henne her.

Som Mark Gurman forklarer i en tweetEn ny Vær-widget har kommet som gir mer informasjon om prognosene for de neste timene.

En ny widget kommer med en digital klokke

«Varslinger»-menyen i innstillingene inneholder funksjonen «lokal bevissthet». Dette lar deg avgrense posisjonen din i tilfelle du trenger å ringe nødetatene.

Kontaktkort kan personliggjøres ytterligere med kontaktens navn, som kan skrives i forskjellige farger.

Bøker-appen tilbyr en ny animasjon når du blar om i en bok.

iPhone kan nå brukes som en «AirPlay-mottaker.» Dette er en ny funksjon å aktivere i «AirPlay and Handoff»-innstillingene som lar smarttelefonen strømme eller dele innhold fra Apple Vision Pro.

Memoji er mer tilpassbare ettersom de nå har en kropp å tilpasse.

