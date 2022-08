iPhone bytter til AVIF for bilder, hva er det?

med ankomstiOS 16 Og macOS 13 Ventura, vil Apple legge til støtte for AVIF-bildeformat. Vær oppmerksom på dette nye designet.

AVIF … Hva med? For de fleste av dere er dette første gang dere hører om dette bildeformatet. Store nettlesere som Firefox og Chrome støtter imidlertid allerede dette formatet, men det gjør også konkurrerende systemer som Windows eller Android.

AVIF-format: Hva er det?

I følge WikipediaBildefilformat AV1 bildefilformat (AVIF) er et åpent bildefilformat som lar deg lagre bilder eller sekvenser av bilder i et komprimert format.

Dette nye bildeformatet er designet for å være et mer moderne alternativ til JPEG. Den er basert på AV1-kodeken og tillater støtte for HDR og gjennomsiktighet, samtidig som den lover høykvalitetskomprimering til samme vekt.

Apple leder sin egen konkurrent

Absolutt, AVIF-formatet er en utfordrer HEIC-format Apple ønsker å presse, men basert på den betalte H.265-kodeken. I likhet med AV1-kodeken er AVIF gratis å bruke.

Vi forstår fullt ut hvorfor Apple er forsiktige med støtten til denne kodeken. Cupertino-selskapet ønsker ikke å endre feilen, med HEIC som standardformat for lagring av bilder på iPhone.

Takket være denne støtten ønsker Apple kun å tilby muligheten til å dekode AVIF-bilder sendt av deres korrespondenter.

Kun bilde, ingen videoer

Apple kunngjør kun AVIF-støtte på enhetene sine, ikke AV1. Det er derfor støtten bare gjøres på nivået av statiske eller animerte bilder, ikke videoer.

Årsaken kan spores til mangelen på maskinvarestøtte for AV1-kodeken i nyere Apple-brikker, til og med Apple M2-brikken.

Dekoding av en AV1-videofil går gjennom programvare, som har stor innvirkning på batteristrømmen, mens dekoding av et AVIF-bilde med jevne mellomrom har mindre innvirkning.

_

Følg Belgia-iPhone Facebook, Nettverkslys Og instagram Så du går ikke glipp av nyheter, tester og tips.