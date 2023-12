iPhone: Den nye oppdateringen må installeres snarest

Apple prioriterer sikkerhet og gir raskt ut nødsikkerhetsoppdateringer for iOS og macOS.

I et overraskende trekk ga Apple ut en nødoppdatering. Faktisk løser iOS 17.1.2 og macOS 14.1.2 kritiske sikkerhetssårbarheter. Spesielt basert på WebKit, selskapets webnavigasjonsmotor. Denne nye oppdateringen kommer noen uker etter utgivelsen av versjon 17.1.1.

I motsetning til vanlige oppdateringer, fokuserer denne utgivelsen kun på å styrke sikkerhetstiltak. Apple understreker i sin anbefaling: «Denne oppdateringen gir viktige sikkerhetsoppdateringer og anbefales for alle brukere.»

Mens Apple er ordknapp på detaljer, avslører et besøk på Apples amerikanske nettsted en talende uttalelse: «Konsekvens: Manipulering av Internett-innhold kan avsløre sensitiv informasjon. Apple er klar over en rapport som antyder at dette problemet kan ha blitt utnyttet i iOS-versjoner før iOS 16.7.1.

Denne delen antyder at det haster med oppdateringen kommer fra muligheten for å utnytte en sårbarhet ved manipulering av Internett-innhold. Så Apple oppfordrer hele brukerbasen til å installere oppdateringen raskt.

Hvis du ikke har gjort det ennå, ikke utsett! For å oppdatere, gå til Innstillinger -> Generelt -> Programvareoppdatering.

