iPhone: Det er ikke lenger mulig å gå tilbake til iOS 15.3.1

stamgjestene til lekkasje vil bli mest berørt av dette tiltaket.

Kort tid etter utgivelsen av en ny oppdatering lar Apple iPhone-brukere rulle tilbake til forrige versjon av operativsystemet i tilfelle problemer med den nye oppdateringen, for eksempel feil eller feil. betydelig redusert autonomi. Andre utnytter det forringe til lekkasje sin iPhone og dermed dra nytte av blokkerte funksjoner og apper.

For noen dager siden lanserte Apple iOS 15.4, og kom med nye funksjoner som bruk av Face ID med maske, Universal Control, nye emojier og Tap to Pay, alternativet som gjør din iPhone til en betalingsterminal. En oppdatering som etterfulgte iOS versjon 15.3.1, og ga ekstra sikkerhet for WebKit (Safaris motor) og terminaler som bruker blindeskrift, som ikke alltid svarte riktig.

iOS 15.4 har knapt blitt rullet ut til alle iPhones som Apple ikke lenger signerer iOS 15.3.1. Den ble med andre ord fjernet av Apple. Derfor er det umulig for de som ikke er fornøyd med iOS 15.4 å gå tilbake til forrige versjon, tilgjengelig siden midten av februar. de fengselsranerede kan gå tilbake til iOS 15.3.1 for å hacke din iPhone.

I tillegg til iOS 15.3.1, sluttet Apple også å signere tvOS 15.3, som også kunne vært brukt til å lekkasje.