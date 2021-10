iPhone: en SE Plus-modell forventet innen 2022

Hypotesen om en ny iPhone SE uten dyptgripende endringer gjentas av analytiker Ross Young, som spesialiserer seg på skjermmarkedet.

Tidligere i år ble det rapportert at en iPhone SE 3 utstyrt med 5G og en A14-brikke sannsynligvis ville komme i første halvdel av 2022. Den nye smarttelefonen på inngangsnivå vil sannsynligvis gjenbruke designen til iPhone SE fra 2020 eller senere. optimistisk, designet til iPhone X.

Imidlertid hevder Ross Young, en pålitelig varslere i forsyningskjeden, nå at lanseringen av iPhone SE 3 kan bli forsinket med to år. Den potensielle utgivelsesdatoen vil være et sted i 2024. Med den andre indiskresjon at iPhone 14 bare vil tilby 6,1-tommers eller 6,7-tommers paneler, vil økningen i skjermdiagonal fra iPhone SE være fornuftig, mens de kompakte iPhone-ene , som iPhone 12 Mini, de ser ut til å være mindre etterspurt av forbrukere, til det punktet at denne variasjonen ville forsvinne i neste generasjon.

Til tross for dette sies Apple å ha nok en rimelig iPhone på gang til neste år. Dette er iPhone SE Plus.

SE Plus design og funksjoner

I følge Young vil iPhone SE Plus ha samme 4,7-tommers LCD-skjerm som iPhone 8, samt 5G-tilkobling. Batteriet i iPhone SE Plus sies å ha et ganske lite batteri på 1821 mAh også. Skjermoppløsningen vil være 1334 x 750 piksler. På den annen side, mens iPhone 8s design er ganske utdatert i dag, har den fortsatt en premium glassbakside og aluminiumsramme, og den veier bare 148 gram.

Analytikeren, som spesialiserer seg på skjermteknologi, utvider ikke tilstedeværelsen eller flyttingen av Touch ID-fingeravtrykkleseren på kanten, som nevnt ovenfor.

iPhone SE Plus vil sannsynligvis også ha 8s IP67 støv- og vannbestandighetsvurdering, og for å låse opp telefonen vil brukerne stole på en kjent sirkulær Touch ID-sensor. Mens vi forventer at iPhone SE 3 starter på $ 399, er det mye spekulasjoner akkurat nå om prisen på den eventuelle iPhone SE Plus.