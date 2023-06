iPhone: filmisk video tilgjengelig for tredjepartsapper

Apple vil tilby utviklere en nyskapende funksjon på iPhone. Med iOS 17 vil kinomodus være tilgjengelig for tredjeparts apputviklere.

Apple åpner en dør og tar et skritt fremover mot videoredigerere. Faktisk kunngjorde Cupertino-selskapet på WWDC integrasjonen av en filmisk API i iOS 17. Nærmere bestemt vil det tillate tredjepartsapplikasjoner å administrere videoavspilling og redigering i kinomodus.

Utviklere vil kunne tilby profesjonelle videoredigeringsfunksjoner som ligner på innfødte Apple-apper.

Et veldig komplett API

Cinematic API lar tredjepartsapplikasjoner legge til avspillings- og redigeringsfunksjoner på profesjonelt nivå til filmer som er tatt i kinomodus gjennom kameraapplikasjonen. Du kan justere fokus og blenderåpning etter opptak for å skape en bokeh-effekt. Programmer kan dra nytte av de samme verktøyene som Final Cut Pro, Photos og iMovie.

For øyeblikket har iPhone 14 Pro og Pro Max bedre bilde- og videoytelse. Brukere kan ta bilder i 4K HDR med 30 eller 24 bilder per sekund. Hovedsensoren på 48 megapiksler tilbyr en bredere blenderåpning på f/1.78 og gir mulighet for fokus etter opptak og blenderåpning for uskarphet-effekter.

Disse forbedringene er av interesse for mange videografer og videoentusiaster. Integreringen av denne nye API-en vil glede mer enn én.

_

Følg Belgia-iphone på Facebook, Youtube OG instagram slik at du ikke går glipp av nyheter, tester og tips.