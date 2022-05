iPhone: hva er nytt i iOS 15.5

Apple slipper i dag iOS 15.5-oppdateringen på iPhone og iPadOS 15.5 på iPad i sin endelige versjon.

Apple har nettopp sluppet den nye versjonen av sitt operativsystem iOS 15. Denne nye versjonen er iOS 15.5. Denne nye oppdateringen er en oppdatering som bringer noen nye ting.

Hva er nytt ?

Denne versjonen av iOS 15.5 har noen nye funksjoner, inkludert:

Apple Podcasts inkluderer en ny innstilling for å begrense antall episoder som er lagret på iPhone og automatisk slette de eldste episodene.

Løser et problem som kan føre til at hjemmeautomatisering aktiveres når folk drar eller ankommer for å mislykkes

Cards-appen lar nå Apple Cash-kunder sende og be om penger fra Apple Cash-kortet deres (kun tilgjengelig i USA)

I tillegg til disse nye funksjonene fant vi for eksempel at Universal Control-funksjonen ikke lenger regnes som en beta. Det er også retur av tempo API. Apple hadde trukket tilbake APIen MPMediaPlayback.currentPlaybackRate, som tillot tredjepartsutviklere å endre tempoet på spor på strømmetjenesten. Siste nyhet, en blokkering av sensitive steder for fotografiske minner.

Slik installerer du iOS 15.5

Før du begynner, anbefaler vi at du sikkerhetskopierer enheten til iCloud eller til datamaskinen. Deretter kan du gå til Innstillinger > Generelt > Programvareoppdatering. Fra denne menyen vil du kunne laste ned og installere den nyeste iOS-oppdateringen.

_

Følg Belgia-iphone på Facebook, Youtube Y instagram slik at du ikke går glipp av nyheter, tester og tips.