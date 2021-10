iPhone: Nødanropsfunksjonen har blitt redesignet

Selv om iOS 15.1 har blitt utgitt for offentligheten, har Apple allerede gjort beta tilgjengelig for iOS 15.2.

I denne betaen ser vi noen interessante funksjoner. På nivå med, eller på nivå med, personvernreglene til applikasjonene Visning av varsler, Men også på nivået av et nødanrop.

For øyeblikket, for å få tilgang til nødtjenester, er det nødvendig å gjøre et raskt klikk på sideknappen. I tillegg til å ringe etter hjelp, sender smarttelefonen en melding med plasseringen til nødkontakten (innebygd i helseappen). Du kan også kontakte legevakten ved å holde inne en av sideknappene og volumknappene. Denne funksjonen er for øyeblikket tilgjengelig i iOS 15.1, men er deaktivert som standard. Denne snarveien viser vanligvis telefonens av/på-knapp, medisinsk kort og startknapp for nødanrop. Når du først er på denne skjermen, vil du holde nede sideknappene lenge for å utløse en nedtelling på fem sekunder.

I den nye iOS 15-versjonen kan du velge mellom de to modusene. Du kan foreta et nødanrop ved å trykke på sideknappene eller bruke den fem-siders klikkmetoden. Du har muligheten til å velge mellom disse to metodene.

En annen innovasjon ved nødanropsfunksjonaliteten er at i iOS 15.2 utføres automatisk utløsning av anropet etter åtte sekunder. Tidligere var nedtellingen tre sekunder etter fem klikk på sideknappene.

Betaversjonen av iOS 15.2 vil bli testet om noen uker før den planlagte oppdateringen.