iPhone: nødetatene ringte direkte i tilfelle ulykke

I tilfelle en bilulykke, din iPhone eller Apple Se det kan be om hjelp automatisk.

Apple ser ut til å fortsette å fokusere på sikkerheten til brukerne. Dette kommer frem av en rapport fra Wall Street Journal. Faktisk melder den amerikanske avisen at Apple tester en nødanropsfunksjon etter en ulykke.

Nyhetene nå Smartklokke fra Cupertino den er i stand til å oppdage fall. Når han innser at du har falt, prøver han å få oppmerksomheten din, og hvis du ikke reagerer, ber han om hjelp på dine vegne. Det ser imidlertid ut til at Apple ønsker å utvide denne funksjonen til sine iPhones.

Apple tester dette nye systemet på grunnlag av anonyme data gitt av brukere som har gitt sitt samtykke. Alt dette datasettet lar Apple objektivt teste sin nye algoritme. I følge disse dataene har produsentens tilkoblede produkter allerede oppdaget mer enn ti millioner kjøretøykollisjoner takket være deres bevegelsessensorer som er i stand til å måle en plutselig økning i tyngdekraften.

Selv om det ikke akkurat er den mest spennende funksjonen, er den interessant og forbedrer livskvaliteten. Mange Apple-eksempler Se bevise at denne funksjonen redder liv. Basert på registerinformasjonen forventes det at funksjonen for oppdagelse av bilulykker kommer gjennom oppdateringene. ios 16 for iPhone og watchOS 9 for Apple Se i 2022.