iPhone: Noen apper vil snart be deg om å ta en promilleprøve

Har du drukket for mye og vil kjøre bil? Noen apper kan be deg om å ta en rask alkometertest.

Det er ikke lenger en hemmelighet at Apple legger mye vekt på helsen til brukerne. Påvisning av promillenivåer hadde allerede vært gjenstand for en patentsøknad for Cupertino-selskapet. Akkurat som Apple Watch snart kunne måle promille. Men det kan godt hende at noen søknader også ber deg om å ta en test.

Faktisk kan Apple introdusere et nytt system som vil kreve at brukere tar en promilleprøve før de bruker visse apper. Spesielt GPS-apper som antyder at du har tenkt å sette deg bak rattet.

«Har du drukket for mye? Ta en test»

Her er uttalelsen som kan havne på skjermen din. Ifølge Søren Iverson kan noen apper fortelle deg at du har drukket for mye.

Hvis du for eksempel betalte et visst beløp på en bar eller nattklubb med Apple Pay, har du kanskje fått for mye å drikke. Så før du bruker Google Maps-appen for å komme deg hjem, ber en popup deg om å ta en promilleprøve. Dette for å unngå fare for ulykker.

Selv om det bare er et rykte, er det et lovende tiltak som kan bidra til å redusere antall trafikkulykker forårsaket av fyllekjøring. Faktisk er potensialet reelt, og det er viktig å oppmuntre Apple og apputviklere til å implementere det.

_

Følg Belgia-iphone på Facebook, Youtube OG instagram slik at du ikke går glipp av nyheter, tester og tips.