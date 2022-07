iPhone ødelegger fotomarkedet

Kan iPhone ødelegge fotomarkedet? Canon og Nikon ser ut til å si det.

Foreløpig er det fortsatt to typer mennesker: de som tar bilder med smarttelefonen og de som bruker digitale kameraer av typen «refleks».

Det finnes iPhones eller reflekskameraer for allmennheten for å tilfredsstille begge typer fotografer.

De store lederne i «SLR»-markedet, Canon og Nikon, innser at Apple-bølgen kommer bak dem og må handle selvsikkert for å overleve i møte med denne harde konkurransen.

Canon og Nikon arresterer publikum

Canon har avduket den første folien, og sier at de vil avvikle forbrukerutvalget for å fokusere på en serie rettet mot fotografer. Nikon følger etter og kunngjør at de ønsker å fokusere på avanserte og kraftige produkter.

Ifølge Nikkei Asia-kilder forventes D6 å bli Nikons siste DSLR-modell, mens D3500 blir den siste forbrukermodellen. Canon forklarer på sin side at 1D Mk III blir den siste forbrukermodellen.

Apple kannibaliserer markedet

Apple jobber kontinuerlig med kvaliteten på bildene sine. Med bedre programvareadministrasjon, bedre sensorer, bedre komponenter, reduseres gapet mellom iPhone-bruk og bruk av et «refleks»-kamera betydelig.

Med allestedsnærværende kommunikasjon via sin #shotoniPhone, viser Apple alle sine konkurrenter at det vil være en kraft å regne med i de kommende årene. 5/5 melding mottatt av to fotogiganter. Faktisk foretrekker sistnevnte å fokusere på fremtidige innovasjoner, med mål om å finne den neste lille detaljen som utgjør forskjellen mellom et kamera og en smarttelefon.

