iPhone SE 3 er kraftigere enn Samsungs Galaxy S22 Ultra; prøv falltest

Deretter slå Samsung Galaxy S22 Ultra på Geekbench Tidligere denne måneden, Apples billigste 5G iPhone, iPhone SE 3, var også i stand til å slå Galaxys flaggskipenhet i en falltest. Et selskap for smarttelefonbeskyttelsesløsninger gjennomførte nylig falltester på Galaxy S22 og iPhone SE 3. Og basert på resultatene, iPhone SE 3 presterte bedre enn high-end Galaxy S22 Ultra. La oss ta en titt på detaljene.

iPhone SE 3 slår Galaxy S22 Ultra i falltest

Allstate Protection Plans tester Galaxy S22-modeller for fysisk konstruksjon og beskyttelse mot utilsiktet fall. Mens Galaxy S22 Ultra overlevde JerryRigAlt slynget kurvetest der OnePlus 10 Pro bukket underAllstates falltester med Galaxy-smarttelefoner gikk ikke bra.

Selv om Samsung bruker et Gorilla Glass Victus+-lag for å beskytte skjermene til sine Galaxy S22-modeller, alle, inkludert Galaxy S22 Ultra-skjermen knust ved første støt fra 6 fots fall på et fortau i sement. Allstate bemerket at Galaxy S22 Ultras buede skjermdesign er mer sårbare for sjetonger og sprekker når den slippes enn andre smarttelefoner uten en buet skjerm.

Bilde: Allstate Protection Plans

Selskapet kjørte den samme testen på iPhone SE 3, og den presterte mye bedre i Allstates falltest enn Samsungs $1 199-enhet. Den nye iPhone SE kommer i en kompakt form og er mye mindre i størrelse enn den massive 6,8-tommers Galaxy S22 Ultra. I tillegg hevder Apple at de bruker «det mest motstandsdyktige glasset i en smarttelefon» for forsiden og baksiden av enheten, noe som viste seg å være sant.

Bilde: Allstate Protection Plans

iPhone SE 3 klarte å overleve et fall på 6 fot med forsiden ned på et betongfortau. Selv om skjermen led av noen mindre riper og riper, gikk den ikke i stykker som Galaxy S22 Ultra. Det gikk imidlertid dårlig med glassbaksiden på telefonen da den hadde sprekker i bunnen selv om kameraet var i god stand.

Disse resultatene viser at Galaxy S22 Ultra er mer utsatt for utilsiktet brudd enn iPhone SE 3. Likevel er det alltid lurt å beskytte investeringen din, enten det er en smarttelefon på $429 eller en enhet på $1000+, med et deksel og et deksel. skjermsparer . Du kan sjekke ut noen iPhone SE 3-deksler på herog del dine tanker med oss ​​om falltesten i kommentarfeltet nedenfor.