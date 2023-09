iPhone til USB-C-port: Apples første motvillige overgang?

Det er overganger som Apple viser litt mot til. Den påståtte mangelen på en jack-port på iPhone hadde vært kontroversiell i flere måneder før lanseringen av iPhone 7. Tenk på det, en underskriftskampanje hadde samlet inn mer enn 240 000 underskrifter for å presse Apple til å revurdere denne avgjørelsen.

iPhone 7: bare en gang for alle med kontakten

Beslutning om at med kommersialiseringen av AirPods noen måneder senere vil være en strålende beslutning fra forretningsmessig synspunkt. iPhone 15 vil starte en ny overgang, overgangen fra Lightning til USB-C. En person som kommer ut av koma på flere år kan tro at denne avgjørelsen er en del av en viss logikk. Apple var en pioner innen demokratisering av USB-C, det spilte en viktig rolle i utformingen. Mac og de fleste iPader har tatt det i bruk. Kort sagt, at iPhone går forbi, er retningen til historien og ryktene. Noen av dem lovet denne overgangen for 2019…

Ja men Denne overgangen er diktert som alle vet av EUnoe Apple vil være forsiktig med å si, ifølge mark gurman, i anledning hans keynote 12. september. Snarere bør den lovsynge denne «modige avgjørelsen». Med samme kabel kan brukere lade både Mac og iPad eller iPhone. Bytte til USB-C vil gi mye raskere overføringshastigheter på avanserte modeller. Gurman antyder også at denne funksjonen vil være reservert for modellene i Pro-serien. Husk at dette allerede er tilfelle på iPad 10.

En annen fordel som nevnes sjeldnere: iPhone skal endelig ha en videoutgang verdig navnet. Apple-terminaler kan også lades raskere. Til syvende og sist vil det forenkle livene til forbrukere som bruker Android-smarttelefoner.

På papiret burde denne overgangen i teorien bli mottatt ganske positivt av forbrukerne. Hos Apple frykter vi imidlertid tilbakeslag, spesielt fra tidlige kjøpere som ville se over natten at deres mange adaptere og kabler ikke lenger fungerer med de nye håndsettene. For noen kan overgangen til iPhone 15 være spesielt vanskelig med tanke på priser.

Disse adapterne og kablene som ikke lenger vil være ubrukelige, er nettopp det som gjorde gleden til Apples finansdirektør. MFi (Made For iPhone)-sertifisering har gjort Apple til en formue i årevis. Ryktene tyder på at for å dra full nytte av iPhone 15s USB-C, trenger du MFI-brikker. Uten tvil vil Apple forsøke å begrense skadene på en eller annen måte, men teknisk sett er Apples handlingsrom begrenset. EU-kommisjonen har allerede indikert at den følger saken tett.

USB-C begrenset med MFi-brikker for fremtidens iPhone 15?

Hos Apple var vi forberedt på alle argumentene for å unngå denne overgangen, selv de mest overraskende: økologien. Denne tvungne overgangen hadde forklart Apple, i en uttalelse fra 2020, at den skapte et «enestående volum av elektronisk avfall og betydelig forstyrret brukere.»

Apple legger sitt klype salt i den europeiske debatten om universalladeren

Andre argumenter som kom fra Apple var mer tillatelige, som det faktum at lovgiveren setter de teknologiske alternativene som kan skade innovasjon. To år senere, Greg Joswiak, leder for markedsføring, høflig gjør det klart at han foretrakk at regjeringer ga instruksjoner fremfor å pålegge dem ved lov.

Men til syvende og sist, den som best avgjør debatten er en tidligere Apple. Tony Fadell, «faren» til iPod, som også var medvirkende til å lage iPhone, hadde tordnende erklært på sosiale medier at » Planeten vår er viktigere enn en jævla kontakt. «. Og for å legge til, hvis denne loven har sett lyset, er det » bare fordi Apple ikke gjorde det rette perioden «.